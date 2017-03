Päästeameti peadirektor: päästjate keskmine palk võiks tõusta vähemalt 1000 euroni

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul on päästeameti usaldusindeks ühiskonnas väga kõrge, kuid päästjate keerulise töö eest makstav palk on absoluutnumbrilt riigiametitest viimasel kohal*.

Päästja keskmine kogupalk oli 2016. aastal 850 eurot, 2017. aastal prognoositavalt ca 858 eurot. „Arvestades vananevat personali - lähiaastatel kasvab pensionile jäävate päästjate arv 300-ni, raskusi komandode mehitamisega ning noorte motiveerimisega omandada päästja eriala, oleme tõsise probleemi ees, kust leida päästjaid, et pakkuda kvaliteetseid päästeteenuseid üle riigi,“ selgitas päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Igal aastal päästame õnnetustest 250-300 inimese elu, lisaks aitame vähendada eestimaalaste varakahju 400-600 miljoni euro eest aastas. Kuno Tammearu sõnul teevad päästjad füüsiliselt ja psüühiliselt väga rasket tööd, lisaks päästetöödele tegelevad päästjad ka ennetustööga. Näiteks eelmisel aastal külastasid päästjad kokku 17 000 kodu. „See näitab, et päästeameti tööl on päriselt tähendus! Meie töö toob ühiskonnale kasu ja inimesed saavad tunda ennast Eestis turvaliselt,“ lisas Tammearu.

„Võttes arvesse suurenenud töö hulka, olen seisukohal, et päästja palk 850 eurot on vähe, ja teen ettepaneku tõsta päästja palk keskmiselt vähemalt 1000 euroni kuus,“ ütles Tammearu, kelle sõnul on lisarahastuse vajadus 6,2 miljonit eurot.

Päästeameti tänases mahus teenuse osutamise jätkamiseks on vajalik viia päästeameti keskmine töötasu lähemale avaliku halduse ja riigikaitse sektori keskmisele töötasule. Päästeameti keskmine töötasu 2016. aastal oli 75 protsenti avaliku halduse ja riigikaitse keskmisest. Viimastel aastatel on trend olnud vastupidine ja vahe päästeameti ning avaliku sektori keskmise palga vahel aina suureneb.

Hoidmaks organisatsioonilist võimekust peab päästeamet olema tööjõuturul konkurentsivõimeline, mille tagab vaid füüsiliselt raske, tervisele ohtliku ning keerulise töö eest õiglase ja konkurentsivõimelise töötasu maksmine päästjatele.

*Rahandusministeeriumi koostatud riigiasutuste palgastatistika 2016