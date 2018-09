Päästeameti 8 ideed maailmakoristuspäeva ootuses - alustage oma kodu korrastamisega

Keldrid ja garaažid: kui leiad koristamise käigus oma keldrist või garaažist näiteks vanu rehve, õlisid, värve, lakke, liime eelmisest remondist, väetiseid, mürke (rotimürk), atsetooni, elavhõbedat, torupuhastusvahendeid või muid ohtlikke ja tundmatuid kemikaale, utiliseeri need. Kokkukorjatud või leitud ohtlikud jäätmed tuleb panna suletavasse anumasse või paksema kilekoti sisse koos pakendiga. Seejärel tuleb ohtlikud jäätmed anda võimalikult kiiresti üle kohaliku omavalitsuse ohtlike jäätmete kogumispunkti. Samuti tuleb ohtlikke jäätmete kogumispunkti viia ka koristamisel kasutatud vahendid. Kindlasti ei tohi visata ohtlikke jäätmeid prügikasti ega viia metsa. Lähima jäätmete utiliseerimise koha leiad veebist: kuhuviia.ee. Jäätmete sortimisõpetusega.

Trepikojad: vaata, et sinu kortermajas asuvad koridorid ja väljapääsud oleks kergesti läbitavad ja põlevmaterjalidest puhtad. Trepikodades ära hoiusta lapsevankreid, jalgrattaid, potililli ega muud vaba liikumist takistavat kraami. Mõtle selle peale, et kui sa peaksid majast kiiresti väljuma, kas uksed ja aknad avanevad nii nagu vaja.

Töökoht ja töökoha ümbrus: oled sa kunagi laupäeval tööl olnud? Kui ei, siis nüüd on selleks suurepärane võimalus! Korralda kolleegidega koos üks meeldejääv meeskonnaülene koristusaktsioon! Su ülemus on kindlasti selle üle uhke. Ja esmaspäeval on endal ka hea puhtamas töökeskkonnas uut nädalat alustada.

Kasutuseta seisvad ja mahajäetud hooned: Eestis on väga palju kasutuseta seisvaid hooneid. Kui üks neist kuulub sulle, siis ole hea ja mine vaata oma valdused üle – sule sissepääsud, niida muru, riisu lehed, paranda katus!

Katteta kaevud: kui kaevu kivi- või puitkonstruktsioonid on lagunenud, võivad need tõsise õnnetuse põhjustada. Kutsume kõiki ülemaailmsest koristuspäevast osavõtjaid üles teatama kaanteta kaevudest ja teistest ohtlikest rajatistest päästeala infotelefonile 1524 või märkima selle asukoha veebilehel: anna-teada.ee. Mugavaks teavituste saatmiseks on olemas mobiilirakendus nii Androidi, iOSi kui Windows Phone jaoks. Märgi kaardil probleemne asukoht ja lisa lühike selgitus, tee probleemsest kohast ka foto ning lisa see teatele. Rakendus edastab sinu teate vastavalt määratud koordinaatidele kohalikule omavalitsusele või maanteeametile.

Sinu oma inimesed: kui oled oma maja, keldri, garaaži, aia või hoovi korda teinud, siis ole hea ja ulata abikäsi ka oma lähedastele – näiteks külasta vanemaid või vanavanemaid ning aita ka nende elukeskkond ohutumaks muuta! Lisaks võid ka surnuaialt läbi põigata, kindlasti on sügise saabudes seal nii mõndagi korrastada.

Loe veel

Maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day toimub juba 15. septembril 2018. Aktsioonist võtavad osa ligikaudu 150 riiki ja miljonid vabatahtlikud üle kogu maailma – see teeb ettevõtmisest ajaloo suurima kodanikualgatuse.

Talgulistele ja talgujuhtidele mõeldud ohutusjuhised leiab Päästeameti kodulehelt.