Päästeamet: uus tehnika võimaldab päästa tõhusamalt ja reageerida keskkonnaõnnetustele kuluefektiivsemalt

Täna, Päästeameti 25. aastapäeval, võtab päästeamet vastu ajaloo kõige suurema investeeringu: läbi Ühtekuuluvusfondi jõuab sellel aastal Eestisse 27,8 miljoni euro eest uut päästetehnikat, kokku 86 uut päästesõidukit. Tänasest ametlikult nimed saanud ja kasutusse võetud 26 paakautot, 8 konteinerautot ja 14 paakkonteinerit on jõudnud juba komandodesse üle Eesti. Välja vahetatakse ligi 60 protsendi ulatuses vananenud paak- ja konteinerautosid. 46 põhiautot jõuavad Eestisse selle aasta teises pooles.

Keeruliste keskkonnaõnnetuste, nagu näiteks suurte metsatulekahjude puhul, on oluline piisava veehulga olemasolu. Vananenud tehnikaga on päästeametil olnud keeruline teha seda kiirelt ja efektiivselt. Tänaseni kasutuses olnud paakautode keskmine eluiga ulatub üle 30 aasta ning ei vasta enam tänapäevastele nõuetele, sh ei suuda tagada kiiret veevedu ning ei ole töökindlad. Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul oli kõige vanem päästeameti kasutuses olev masin, mis täna uue tehnika vastu välja vahetatakse, paakautoks ümberehitatud 1966. aastakäigu piimatsistern.

„Inimese elu, vara ja keskkonna päästmine on meie töö ülim eesmärk ning uue tehnika kasutuselevõtt võimaldab meil teha seda veelgi tõhusamalt ja kuluefektiivsemalt.“ sõnas peadirektor Kuno Tammearu. „Uus tehnika suurendab meie keskkonnaõnnetuste likvideerimise võimekust, kuna uued paakautod ja paakkonteinerid on ehitatud nii, et neile on võimalik kiiresti vett peale ja maha laadida, millega tagatakse päästesündmustel võimalikult suur veehulk.“ lisas Tammearu.

Paakautodel on uuenduslikud kiirväljalaskeklapid, mis tagavad vee kiire maha laadimise (ligikaudu 2 minutit) portatiivsetesse basseinidesse. Antud süsteem on Euroopas vähe levinud ja Eesti on selles vaates väga innovaatiline. Uued konteinerautod ja paakkonteinerid võimaldavad oluliselt aga kuludelt kokku hoida, sest neid saab kasutada keerulistel päästesündmustel paakautode ja juba olemasolevate konteinerite transportautodena.

Projekti realiseerimine võttis aega 4 aastat ja selle elluviimisesse olid lisaks päästeametile kaasatud Siseministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Rahandusministeerium. Projekti kogumaksumus oli 27,8 miljonit eurot, millest 23,6 miljonit eurot tuli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning 4,2 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.

Siseminister Andres Anvelt avaldas heameelt, et Euroopa Ühtekuuluvusfondi abil sai päästeamet korraga välja vahetada rohkem tehnikat kui kunagi varem. „Eesti päästevõimekus on täna taasiseseisvumisaja parimal tasemel. Masinapargi järjepidev uuendamine võimaldab seda taset hoida,“ lisas minister.

Päästjate kombe kohaselt vajasid uued autod nimesid ja väljakuulutatud konkursile laekus üle 250 nimepakkumise. Paakautod hakkavad kandma nime Uku ja konteinerautod nime Andres. Uku oli vanade eestlaste pikse- ja tulejumalus, kelle poole pöörduti ka siis, kui maad oli räsimas põud. Niisama oluline on päästjate jaoks ka lisavesi sündmuskohal, mida uued paakautod kiirelt pakkuda suudavad. Konteinerautod saavad oma nime endise haldusosakonna teenistuja Andres Heinsalu mälestuseks, kelle panus autode projektis oli märkimisväärne. Kahjuks ei õnnestunud tal projekti lõppu ära oodata ning uusi autosid oma silmaga näha.