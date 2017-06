Päästeamet tuleõnnetustest: oht peitub eeskätt inimestes

Eestis põleb aastas ligi 800 kodu ning nende seas on tihti ka neid, mis asuvad kortermajades. Päästeamet on teinud kõik selleks, et majades ei leviks tuli välisfassaadil nii kergesti, nagu see juhtus Londoni kõrghoone tulekahjus.

Päästeamet on seadnud ehituses väga karmid tuleohutusnõuded, mis tagavad, et maja välisfassaadil ei kasutataks kergestisüttivaid odavaid materjale, vahendas ERR "Aktuaalset kaamerat".

Päästjatel on olemas vajalik varustus ja väljaõpe kõrghoonete kustutamiseks, kuid probleem on pigem inimestes, kellel pole piisavalt teadmisi ohuolukorras käitumiseks.

Mai lõpus Tallinnas Mustamäel 14-korruselises majas puhkenud tulekahju on aga näide sellest, et vanemates majades on tuleohutus siiski veel murekoht.

"Igasuguste ümberehituste käigus on elanikud ise oma hoonete tuleohutust väga tõsiselt halvendanud sellega, et tuletõkkesektsioonid puuduvad ja tegelikult põlemisgaaside ja suitsu levik on nendes hoonetes prognoosimatu," tunnistas Põhja päästekeskuse juht Priit Laos.

Ranged tuleohutusnõuded teevad ehitamise kallimaks ja seetõttu on arhitektidele ja inseneridele väljakutseks ette antud eelarvega toime tulla.

"Need nõuded on väga-väga põhjalikud ja detailsed. Nii et iga projekti puhul tuleb need läbi töötada ja mõnel puhul tuleb lausa lisakonsultant appi võtta, selleks et keerukamaid objekte tulepüsivaks muuta," tunnistas arhitektide liidu president Katrin Koov.

Päästeamet tuletab korteriühistutele meelde, et majad tuleb renoveerida selliselt, et evakuatsiooniks kasutatavaid uksi saaks seestpoolt ilma võtmeta avada.