Päästeamet: orkaan Harvey ja selle õppetund Eestile

Päästeamet selgitab, mida saame Texase osariiki räsinud orkaanist õppida.

USA Texase osariiki räsib orkaan Harvey. Ummistatud on hädaabiliinid ning kohalik päästeamet soovitab väiksemate probleemide korral mitte liini koormata. Kasutusel on ka näiteks erinevad sotsiaalmeedia kanalid, et anda teada oma asukohast ja päästmisvajadusest. Selgeks on saanud, et abi saamiseni peavad inimesed ise hakkama saama ja oluliseks on muutunud vastavad oskused ning söögivarud.

Eesti Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna nõunik Kristjan Lember rõhutab, kui antakse käsk evakueerida, siis nii peaks ka tegema. Texase rannikule jõudva tormi eest hoiatati elanikkonda üsna varakult ning ühtlasi anti umbes 30 maakonnas ka käsk evakueeruda. „Siiski on uudised paljudest elanikest, keda päästjad on pidanud majade katustelt või kuskilt kõrgematest kohtadest päästma," ütles Lember.

Ka Eestis on mitmeid näiteid olukordadest, kus elanikkonnale suunatud ohutussõnumeid ei järgita,“ märkis Lember. Näiteks 2005. aasta jaanuari üleujutuste ajal anti samuti üleujutuse ohust kohalikele elanikele teada, kuid nii mõnigi eiras seda ja hiljem oli juba väga keeruline sealt piirkonnast turvalisemasse kohta minna.

Samuti on lugematud korrad, kui inimesed on ise end ohtu seades läinud mere äärde torme ja üleujutusi vaatama või pildistama. Fotogaleriid „saada oma tormipilt“ olid veebiajakirjanduses aktuaalsed ka tänavusel suvel, mil Eestit tormid räsisid.

Houstonis elava eestlase sõnul osteti enne orkaani saabumist poest kokku suures koguses söögivarusid, et valmistuda võimalikuks elektrikatkestuseks või muuks pikemaajaliseks ebamugavuseks. Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja Tarmo Terep ütles, et antud tegevus oli väga õige käitumine, kuid et tagada piisav võimekus hädaolukorra ajal toimetulemiseks, tasub alati hoida kodus vähemalt 7 päeva söögi – ja joogivaru.

„Sellele, et hädaolukorra tekkimisest teavitatakse väga pikalt ette, ei saa alati lootma jääda, sest sageli tekivad sellised olukorrad ootamatult ning varusid täiendada või neid koguda lihtsalt ei jõua,“ lisab Terep. Paljud varud on mõistlik koguda ühiselt koos naabrite või kogukonna liimetega. Kohalikud omavalitsused peaksid oma piirkonna riskid üle hindama ja mõtlema, kuidas neid maandada ning milliseid leevendavaid meetmeid planeerida.

Päästeameti koduse soovitusliku hädaolukorra varu leiad SIIT.