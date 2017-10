Päästeamet hoiatab: tuleb hirmus tuul, lund ja lörtsi, katused võivad lendama hakata ja elekter kaduda

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on õhtul ja öösel oodata tugevat tuult ning lörtsi ja lund. Väljastatud on 1. taseme hoiatus, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik.

Harju, Lääne ja Pärnu maakonnas võib tuule kiiruseks olla kuni 20 m/s, Saare ja Hiiu maakonnas kuni 23 m/s.

Sellise kiirusega tuul võib murda puid ja lõhkuda katuseid, valmis tuleks olla võimalikeks elektrikatkestusteks. Mida rohkem on katkestusi, seda kauem peavad inimesed olema valmis ise hakkama saama. Päästeamet soovitab laadida täis akupangad ja varuda igaks juhuks koju patareisid ning tikke ja küünlaid.

Päästeameti uuring näitab, et Eesti pered on erakorraliste hädaolukordadega toime tulemiseks vajalike varude ja vahenditega veel üsna puudulikult varustatud. Vaid igas kümnendas leibkonnas on olemas kõik olulisemad vajaminevad varud.

Päästeameti soovitusliku nimekirja leiab Päästeameti kodulehelt.

Päästeamet tuletab meelde, et kindlasti ei maksa minna tormi ajal seiklema, et näiteks tormifotosid teha. Selline käitumine on ohtlik ja väljastatud hoiatustesse tuleb suhtuda tõsiselt – see on oluline samm ohutuskultuuri parandamiseks.

Mitmel ööl on temperatuur langenud juba ka -5 kraadini. Päästeamet soovitab elanikel veenduda, et küttesüsteemid oleks puhtad. Ärge unustage ka oma eakaid vanemaid, naabreid, sõpru, kes ilmselgelt küttesüsteemide korrastamisel kõrvalist abi vajavad. Ahjukütte puhul tuleb kütta mõõdukalt ja vältida ülekütmist, hoolega tuleb ka jälgida, et siibrit liiga vara ei suletaks.

Ahjuküttega kodudes võiks lisaks suitsuandurile olla ka vingugaasiandur. Alates 1. jaanuarist on vingugaasiandur kohustuslik gaasikütte olemasolul, mõistlik on paigaldada andur kõikidesse eluruumidesse, kus asub põlemisprotsessiga seotud seade, nagu näiteks puuküttel toimiv ahi, kamin või pliit.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi. Suitsuandur paigaldatakse teadupärast lakke, vingugaasianduri jaoks on õige koht seinal hingamisteede kõrgusel, magamistoas voodi kõrgusel.