Pääskülas levib kemikaalihais: terved pühad olime ksüleeniuimas!

Osal Pääsküla elanikest tuli jõulud veeta keemiahaisu sees, kuna piirkonnas on kanalisatsiooni sattunud kemikaale. Kohalik elanik kardab, et ka aastavahetus tuleb mööda saata sama kemikaali sisse hingates.

Pääsküla kandi elanik kurtis Delfile, et Raba tänava, Põllu tänava, Vabaduse puiestee ja Rännaku puiestee kandis on keegi kanalisatsiooni valanud ksüleeni, mistõttu seal tänav juba pikemat aega haiseb. „Sama oli ka enne jõulupühi. Hais pressib ka majadesse. Terved pühad olime ksüleeniuimas,” sõnas kohalik.

Teadmata, kuhu pöörduda, tehti jõulude ajal kaks väljakutset ka päästeametile. Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs ütles Delfile, et ühel korral sõitis kohale Lilleküla ja teisel korral Nõmme komando, kuid midagi teha nad kohapeal ei saanud. Kohale saadeti aga päästeameti erikeemia talitus, kes tegi õhust mõõtmisi, kuid ohtu elule ja tervise ei tuvastatud.

Nõmme linnaosa valitsuse teatel tuvastati piirkonnas kanalisatsioonisüsteemi kemikaalireostus juba 21. detsembril. Hais aga püsib jätkuvalt ja juhtumiga on asunud tegelema keskkonnainspektsioon, kes uurib kemikaali kanalisatsiooni sattumise põhjuseid. Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Himot Maran ütles Delfile, et inspektsioon on olukorrast teadlik ja tegeleb tausta väljaselgitamisega.

Haisust vabanemiseks puhastas Tallinna Vesi eelmisel ehk jõulunädalal korduvalt kanalisatsioonitorustikku, kuid keemiahais on endiselt mitme maja keldris ja esimese korruse ruumides. Täna käis kohapeal ka Delfi fotograaf, kes eriti kanalisatsioonikaevude juures teravat haisu tundis. Ta märkis, et hais on tõesti ebameeldiv ja eriti tugev tuulutusluugiga kanalisatsioonikaevu juures.

Nõmme linnaosa valitsus lisas, et reostus on fikseeritud ja selle tagajärgede likvideerimisega tegeleb Tallinna Vesi. Paraku pole hetkel teada, kui kaua haisu likvideerimine aega võtab, kuid puhastustööd kestavad linnaosa valitsuse kinnitusel seni, kuni reostus on likvideeritud. „Leviv keemiahais ei ole inimestele ohtlik, kuid võib tekitada ilmseid ebamugavusi, kui hais satub eluruumidesse,” nentis linnaosa valitsus.

Haisu likvideerimisega tegeleva ASi Tallinna Vesi pressiesindaja Maret Martsepp ütles Delfile, et nad on probleemist teadlikud ja tegelevad olukorra lahendamisega koostöös Tallinna kommunaalameti, terviseameti, päästeameti, Nõmme linnaosa valitsuse ja keskkonnainspektsiooniga.

„Oleme käinud kohapeal ja proovisime teha kõike ebameeldiva lõhna likvideerimiseks. Tegeleme probleemi lahendamisega ka praegu,” kinnitas Martsepp. Ta lisas, et päästeameti andmetel on ainete kontsentratsioonid madalad ega ohusta tervist.

„Tegeleme [haisu] allika asukoha tuvastamisega, oleme torustiku pesnud survepesu seadmete abil ning oleme ka antud torustiku ventileerinud ja loputanud. Koostöös päästeameti demineerimiskeskuse erikeemia talitusega proovime leida lahendusi, kuidas haisu neutraliseerida,” sõnas Martsepp.

Probleemi arutamiseks koguneti kommunaalametisse nõupidamisele

Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmann ütles Delfile, et päästeameti läbi viidud analüüsi andmetel leidus proovis olmekeemia komponente, nagu tolueen, fenool ja p-ksüleen, kuid seda madalas ehk mitte ohtlikus kontsentratsioonis. Valdmann märkis, et ebameeldiv lõhn ei ole seotud ainult ksüleeniga.

Valdmann lisas, et reostuse allika otsimisega tegelevad päästeameti ja keskkonnainspektsiooni töötajad ja reostuse allikas asub ilmselt samas elamupiirkonnas.

Probleemi põhjuse ja lahenduse leidmiseks toimus täna kell 12.30 Tallinna kommunaalametis ka nõupidamine, kuhu olid kutsutud päästeameti, keskkonnainspektsiooni, häirekeskuse, terviseameti, Nõmme linnosa valitsuse ja AS Tallinna Vesi esindajad.

„Vahetati informatsioone ja lepiti kokku edasistes tegevustes. Allika väljaselgitamisega tegeletakse. AS Tallinna Vesi tegeleb koostöös probleemi lahendamiseks kaasatud pooltega piirkonna kanalisatsioonitrassist tuleneva haisu põhjustajate likvideerimisega,” võttis Valdmann tegevused kokku.