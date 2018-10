Paaria-staatuses parteid jäävad parlamendienamusest eemale. Veiko Spolītis: Läti KAPO võiks valimisi lähemalt uurida

Varasemalt on Nils Ušakovsi juhitud erakond Koosmeel tuntud olnud Kremli-meelsete avalduste poolest. Uus partei, parempopulistlik KKR on Spolītise sõnul aga "EKRE-laadne, aga rahvuskonservatiivse vaate asemel on seal lihtsalt kamp inimesi, keda rahastas oligarh." Ta kritiseeris populistliku erakonna Trumpi retoorikat ning kõige süüdistamist kõiges. "Valimiskampaaniates tänaval oli tunda," kirjeldas Spolītis 35- kuni 55-aastaste meeste seas populaarse KKR-i valimislubadusi sulgeda ministeeriumid, sulgeda ringhääling, ühendada kõik ülikoolid üheks.

Peaministrikoht on veel selgusetu. "On jutud, et Roberts Zīle võiks Euroopa Parlamendist tagasi tulla," spekuleeris Spolītis Läti majandusteadlase tagasitulemist europarlamendist riigi peaministriks. Kui kaks suuremat konservatiivset erakonda ei suuda aga koalitsioonis oma vahel kokku leppida, võib Spolītise sõnul tõenäoliselt jätkata peaministrina praegu seda ametit pidav Māris Kučinskis.