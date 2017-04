Paadiõnnetuses hukkunud piirivalvurid tappis päästevarustus – õigemini selle vale kasutamine

Mullu Haapsalus paadisõidul hukkunud kahe piirivalvuri surmal on lisaks saladuslikku õnnetusse sattumisele ka üks šokeeriv põhjus – nende mõrtsukateks said seljas olnud päästevestid.

Praeguseks on teada, et mõlemad piirivalvurid, kes olid ametist tulenevalt ka kutselised merepäästjad, kandsid politsei põhivarustuses olevaid paukveste – kergeid ja mugavaid, trakside sarnaseid päästeveste, mis toimivad päästevahendina ainult siis, kui vesti riidest kestas peidus olev kummist ujupõis lastakse õhku täis.

Nendest vestidest levinumad on automaatselt avanevad ja nende keemiline andur vallandab vette sattumisel automaatselt suruõhugaasiballooni, mis täidab vesti hetkega. Piirivalvurite kasutatud variant avaneb aga manuaalselt – vette sattunu peab suruõhuballooni nöörist tõmmates avama, et see vesti täidaks.

Kuigi õnnetuse uurimiskokkuvõte on politseis juba ammu valminud, pole prokuratuur seda seni kinnitanud. Seetõttu pole siiani avaldatud ka paadiõnnetuse põhjust.

28. juunil kell 19.12 juhtus Haapsalu lähistel mereõnnetus, milles hukkus kaks merel patrullinud piirivalvurit.

Paadi mootor töötas, paat tiirutas koha peal ning meeskonda selle pardal ei olnud. Kella 19.45 ajal leiti paadi lähistelt uppununa Tarmo Kammer ning kella 20.05 ajal Renee Kark'i surnukeha.