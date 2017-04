Oviir: aasta emaks ei sobi naine, kes igal aastal lastele uut isa tutvustab

Eesti naisliidu esinaine Siiri Oviir peab abielunõuet aasta ema tiitlile kandideerimisel põhjendatuks.

Siiri Oviir ütles "Ringvaate" saates, et üksikemal võib küll palju lapsi olla, ent aasta ema tiitlile ta kandideerima ei sobi, vahendab ERR Uudised.

"Te ei kujuta ju ette, et me valiksime aasta emaks naise, kel on küll, tõesti, jah, palju lapsi, kuid igal jõululaupäeval tutvustatakse uut isa," teatas Oviir. "Meie oleme taotlenud parimat võimalikku lastele," põhjendas ta abielunõude kehtestamist aasta ema statuudis.

Oviir rõhutas, et statuuti ei pannud kokku üks ega kolm inimest, vaid paljude soov, milles on vähemalt kahe lapse kõrval peamiseks nõudeks, et need lapsed on sündinud abielust.

Ka lesed sobivad statuudi järgi kandideerima, kuid üksikemad või vabaabielus olijad mitte.

"Kui see perekonnaelu püsib koos, on registreeritud sest - uskuge mind - kui on registreeritud elu, siis nii lihtne ei ole lahku minna, kui mingist suvalisest suhtest; kui on lapsed, siis hoitakse ka kooselu rohkem, nii et meie eesmärk oli väärtustada perekonnaelu, laste kasvatamist, mitte lihtsalt emaks olemist," põhjendas naisliidu juht.

Oviir kinnitas, et kuna tänavune kandideerimine juba käib, siis poolel teel hobuseid vahetama ei hakata, vaid jätkatakse senise statuudi alusel, millega juba 19 aastat aasta ema valitud on.

Vastandlik tagasiside

Naisliidu seisukohad on tekitanud avaliku diskussiooni ning kritiseerijaid jätkub. Facebooki feministlike vaadetega grupi Virginia Woolf Sind Ei Karda! liikmed taotlevad aasta ema valimise reeglite muutmist ning koguvad selle toetuseks allkirju.

President Kersti Kaljulaid aga sõnas Eesti Päevalehele, et tänases Eestis sünnib vaid kolmandik lapsi abieludes.

"Kümned tuhanded Eesti lapsed sirguvad õnnelikes ja tublides peredes. Selliste perede tunnustamisega on Naisliit aastaid tegelenud, mille eest minu tänu neile. Kuid tänases Eestis sünnib vaid kolmandik lapsi abieludes."