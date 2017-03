Õudused põrgukuumaks köetud bussis: üks reisija oksendas, teine roomas nõrkenult välja

Kiviõlist töötajaid Rakvere lihakombinaati sõidutav bussijuht küttis bussi sedavõrd kuumaks, et reisijatel kippus paha hakkama: reedel kukkus üks reisija palavuse tõttu kokku, nädal varem hakkas üks noormees oksendama.

"See inimene ei saa sellise koha peal töötada," leiab Rakvere lihakombinaadi töötaja. Varem on tema sõnul kommenteeritud, et bussi kütab kuumaks päike. Ometi oli buss köetud kuumaks kui saun ka möödunud reede hommikul kell 5, mil see lihakombinaadi poole sõitis. "Seal ei olnud võimalik hingatagi, buss oli nii palav."

Palavuse tõttu hakkas ühel reisijal paha. Ta palus bussijuhil buss peatada ja ta maha lubada. "Juht ei teinud väljagi ja sõitis edasi," rääkis reisija. Naine istus seepeale oma kohale tagasi, kuid tal hakkas veel halvem ja ta vajus põrandale kokku. Kui nüüd üks mees käratas, et inimene on pikali maas, pea buss kinni, jättis bussijuht bussi seisma.

"Mingit abi ta ei osutanud. Inimene roomas ise bussist välja," meenutas reisija. Küsimus jääb muidugi, miks keegi teine naist bussist välja ei aidanud. Temalt küsiti küll, kas talle tuleks kiirabi kutsuda, kuid naine ütles, et teeb seda ise. "Bussijuht ütles, et tema ootama ei hakka ja sõitis minema," meenutas töötaja.

Naise enesetunne oli aga nii halb, et ta ei suutnud endale kiirabi kutsuda. "Hea on, et mõni minut hiljem sõitis Jeld-weni buss mööda ja seal olnud märkasid inimest tee ääres maas. Nad kutsusid kiirabi, ootasid meedikud ära, andsid ta üle ja alles siis lahkusid," kiitis ta. Selgus, et naisel oli kuumuse tõttu vererõhk tõusnud üle 200.

Sama bussijuht on bussi kuumaks kütmise poolest juba tuntud ja terviseprobleeme on reisijatel sellest tekkinud ka varem. "Eelmisel nädalal ka üks noormees palus peatust ja ta ei peatunud. Noormehel ei jäänud muud üle, kui oksendas bussi," nentis reisija.

Bussijuht ei osanud bussi kuumaks kütmist seletada

Rakvere lihakombinaadi omanikfirma HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere ütles Delfile, et töötajaid sõidutab tööle ja koju bussifirma M. K. Reis-X OÜ, kelle bussis naine kokku kukkus. "Loomulikult me taunime antud käitumist bussijuhi poolt ning oleme ka omalt poolt bussifirmale vastava pöördumise edastanud," sõnas Mere.

Juhtumist kuulis esmaspäeval ka bussifirma omanik Margus Korka, kelle sõnul lasti bussijuht juhtunust kuuldes lahti. "Täiesti kummaline situatsioon, kuidas võis see asi üldse niimoodi lõppeda," on Korka bussijuhi käitumisest hämmeldunud.

Bussijuhiga vesteldes uuris Korka bussijuhilt, miks see bussi sedavõrd kuumaks küttis, kuid bussijuht ei osanud seda bussifirma juhi sõnul seletada. "See ei olnud tehniline probleem, see oli puhtalt juhi vastutöötamine," nentis Korka. Kuna bussijuhiga oli ka varem probleeme olnud, otsustati tema tööleping nüüd lõpetada.