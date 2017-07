Oudekki Loone nõudmised: e-valimised tuleb kaotada, rohkem NATO vägesid pole vaja juurde tuua

Oudekki Loone leiab, et Eesti elu võiks senisest teisiti korraldada. Tema arvates võiks keelata e-valimised ning NATO vägesid pole Eestisse rohkem juurde vaja. Mõistagi võiks kõikidele halli passi omanikele anda ka kodakondsuse.

Loone tõi välja oma 12 punkti, mille kohta küsis ta Kadri Simsonilt ja Mailis Repsilt, millised on võimalused, et 2019. aastal jõuavad need Keskerakonna programmi. Tulemused on järgmised:

1) E-valimiste keeld: ebaselge, noored ei taha, kuigi vanemad inimesed toetavad.

2) Kehtestada ettevõtte tulumaks, loobuda kaudsest maksustamisest: jah

3) Kodakondsus kõigile "halli passi" valdajatele, kes seda soovivad: mitte kõigile, piirangutega.

4) "Kodanikupalk": vajab analüüsi.

5) Tasuta ühistransport kõigis maakondades: tuleb järgmisest aastast.

6) Presidendi otsevalimised: ebaselge.

7) "Sundüürnike" korterite erastamine, linn kompenseerib omavalitsustele nende jaoks ehitatud korterid: pigem mitte, raha ei ole.

8) Rohkem NATO vägesid Eestisse ei tule, olemasolevatest piisab: pigem mitte.

9) Kaitsekulutusi ei tõsteta 2% kõrgemale seni, kuni teised NATO riigid ei ole neid tõstnud 2%ni: pigem mitte.

10) Hääletame ELis Venemaa vastaste sanktsioonide katkestamise poolt: ei.

11) Loobume "intensiivse" loomapidamisega farmidest: ei.

12) Loome selged reeglid ELi eurogrupi jaoks: jah.

Yana Toom soovis aga seda oma FB-i seinal veidi täpsustada. "Noh, ma tegelt ei taha sinuga vaielda, aga ütlen, et neid vastuseid annab ka teistmoodi interpreteerida - me ju leppisime kokku, et sundüürnike puhul esmalt vaatame, mis seis on, mitu inimest, mis majades, mis omandivormiga, ja selle pealt otsustame. See on normaalne, kui me ei taha lihtsalt loosungeid pilduda. Hallide passide puhul piiranguid oli kaks ja need olid ajutine elamisluba ja kehtiv kriminaalne karistus," kirjutas Toom.