Oudekki Loone: loodan, et kõik plärtsujad võtavad Reinsalust eeskuju, kuidas käituda, kui midagi põhjalikult sassi ajad

Urmas Reinsalu tänane avaldus, kus ta oma sõnavõtu pärast vabandas, läks hinge Oudekki Loonele. Ta teatab, et tema Reinsalu umbusaldamist ei toeta.

"Pärast seda avaldust minu käsi ei tõuse minister Reinsalule umbusaldust avaldama. Minister on tunnistanud, et ta eksis, lubanud sellest õppust võtta ning tegudes vägivallaga võidelda. See on normaalne reaktsioon ja ma loodan, et kõik plärtsujad võtavad härra Reinsalust eeskuju, kuidas käituda, kui oled midagi põhjalikult sassi ajanud ja kõik need, kellele vägivald nõrgemate kallal meeldibki, panevad kohe suu kinni," kirjutab Loone Facebookis.

Ta lisab, et kavatseb järgneva aasta jooksul kullipilgul jälgida, et härra minister Reinsalu oma lubadusi ka peab: vestleb lugupidavalt oma kodanikega ka siis, kui ta nendega ühel nõul pole ning muudab Eesti õigussüsteemi nii, et see päriselt vägivallaohvreid kaitseks ja vägivalda ennetaks.

"Täna ei ole mitte ühe protsessi lõpp, vaid algus – teeme esimese sammu ühiskonna poole, kus solvamine ning mõnitamine pole lubatud ning probleemide üle saab päriselt vestelda. Ja kus kõik saavad aru, kui tõsine kuritegu on alluva jalaga löömine," lisab ta. "Võitleme edasi!"

Reinsalu teatas täna, et ta eksis, kasutades halastuse teemast kõneledes alandavat tooni hulga heausksete inimeste suhtes, kelle eesmärk vägivallaga võidelda oli igati siiras. "Vabandan ja kinnitan, et see juhtum on olnud mulle kõva õppetund."

Meenutuseks, möödunud nädalal ütles ta: "Kuulge kurjakirjutajad, muidugi saate hüsteeriaga solkida vabariigi aastapäeva ja Ojasoo elu ära! Aitab! Lõpetage kanakarja kambakas!"