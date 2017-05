Oudekki Loone: kuigi Eesti vabadusega läks veel aega pärast Teist maailmasõda, siis see, et pommid ei kukkunud kaela, on ka päris oluline

Eestis elavad nõukogude armee veteranid kogunesid kaitseväe kalmistul asuva pronkssõduri monumendi juurde, et tähistada Nõukogude Liidu võitu Saksamaa üle Teises maailmasõjas. Teiste seas viisid lilli riigikogu keskfraktsiooni poliitikud, Oudekki Loone sõnas seal, et "kuigi Eesti vabadusega läks veel aega pärast Teist maailmasõda, siis see, et pommid ei kukkunud kaela, on ka päris oluline".

Keskpäeval olid nelgikimpudega pronkssõduri juures ka valitsuse juhtparteisse, Keskerakonda kuuluvad riigikogu liikmed Olga Ivanaova ja Oudekki Loone, kes end pronkssõduri juures pildistasid ning huvilistele intervjuusid jagasid, vahendas ERR "Aktuaalset Kaamerat".

"Ma olen käinud kogu aeg sellel ajal, kui ma olen Tallinnas elanud, pronkssõdurile lille viimas, sest minu arvates see, et liitlased võitsid Teises maailmasõjas, on väärt tähistamist, ja on ka Eestis väga väärt tähistamist. Meil ei oleks täna Eesti riiki, kui liitlased tookord ei oleks võitnud," selgitas Loone.

Ta rõhutas, et Euroopa võitles koos hoolimata sellest, et paljudes asjades oldi erimeelsustel.

"Täna, ma arvan, et Eestis on eriti oluline mõelda, et kuigi Eesti vabadusega läks veel aega pärast Teist maailmasõda, siis see, et pommid ei kukkunud kaela, on ka Eestis päris oluline," ütles Loone.

Riigikogu väliskomisjoni esimees, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Marko Mihkelson ütles, et riigikogu liige on küll oma tegevuses vaba, kuid on täiesti arusaamatu, kui peaministri erakonna poliitik annab lisaks üritusel osalemisele end Vene propagandakanalite käsutusse. Vene propagandakanalile Sputnik andis intervjuu Olga Ivanova.

"Ja mul on küll selline tunne, et Keskerakonna poliitikud täna ei mõtle mitte rahvuslikest huvidest lähtuvalt, ei mõtle selle peale, et me kõik võiks vaikselt mõelda, kes hukkusid selles koledas sõjas, vaid ilmselgelt on näha, et püütakse seda taaskord kasutada sisepoliitilistel eesmärkidel ja see on eriti kahetsusväärne," kommenteeris Mihkelson.