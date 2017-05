Oudekki Loone Korbi sõnavõtust NATO teemal: kuni arutelude lähtepunkt on see, et Eesti oleks kaitstud, ei näe ma põhjust skandaaliks

Keskerakondlasest riigikogu riigikaitsekomisjoni liikme Oudekki Loone hinnangul oli tema erakonnakaaslase riigihalduse ministri Mihhail Korbi NATO teemaline sõnavõtt, kus ta ütles, et ei toeta Eesti kuulumist NATOsse, arutlus erinevate võimaluste üle, kuidas Eestit kaitsta.

„Sain aru, et ta arutles erinevate teoreetiliste võimaluste üle, kuidas Eestit kaitsta, ja ta tunnustas soomlaste poliitikat, aga ütles ka samal ajal, miks ta leiab, et Eestil on praegu mõistlik teistsugune poliitika,“ ütles Korbi eilse sõnavõtu kohta tema erakonnakaaslane Oudekki Loone.

„Ja nagu on näha, on ta ka ise väga selgelt öelnud, et ta toetab Eesti kuulumist NATOsse ja toetab liitlaste koostööd,“ lisas Loone.

Ta märkis, et näiteks Soome ja Šveitsi riigikaitsemudelid on arutletavad. Loone sõnul arutati näiteks täna hommikul Ungari kolleegidega seda, kuidas Euroopa peaks oma kaitsevõimet tõstma sõltumata NATOst, ja eelkõige, kuidas võiks teha ELi sees rohkem kaitsekoostööd.

„See kõik kuulub nende arutelude alla ja see ei tähenda, et Keskerakond või praegune valitsus arvaks, et me peaksime NATOst lahkuma. Arutelu peab ometi olema võimalik. Kuni arutelude lähtepunkt on see, et me tahame, et Eesti oleks kaitstud ja turvaline, seni ma tegelikult ei näe põhjust, miks peaks skandaali tegema,“ leidis Loone.

Ta rõhutas, et Korbi esimene soov on see, et Eesti oleks kaitstud ja turvaline.

Riigihalduse minister Mihhail Korb (KE) ütles teisipäeval Haapsalus veteranidega kohtudes, et tema ei toeta Eesti kuulumist NATOsse, vahendab Lääne Elu.

„Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt,“ selgitas minister.

„Mulle meeldib soomlaste poliitika selles küsimuses. Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomalsed ehitavad oma armeed, nad on NATOst eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi,“ rääkis Korb.

Täna kinnitas aga Korb, et toetab Eesti julgeolekupoliitika aluspõhimõtteid. Korbi sõnul peab Eesti olema NATO aktiivne liige ning panustama alliansi töösse, sest ühtne ja tugev liit on Eesti kaitsevõime oluliseks aluseks.

Korb selgitas, et oma sõnavõtus pidas ta silmas eelkõige tugeva ja iseseisva kaitsevõime arendamise olulisust. „Eesti liikmelisus NATOs on tugevdanud meie julgeolekut, oleme saanud nii praktilist kui ka poliitilist toetust oma julgeolekupoliitika eesmärkide täitmiseks ning pean seda meile väga oluliseks,“ lausus Korb.