Oudekki Loone kirjutas kommunismi kaitsnud Kreeka ministrile tänukirja

Riigikogu liige Oudekki Loone (Keskerakond) kirjutas Kreeka meedias avaliku tänukirja justiitsminister Stavros Kontonisile, kes jättis protestiks osalemata Tallinnas toimunud kommunismikuritegude konverentsil.

"Austatud minister Stavros Kontonis, tahan väljendada oma tõelist tänulikkust ja austust teie ja Kreeka valitsuse otsuse vastu mitte osaleda konverentsil, mille teema oli "Kommunistlike režiimide kuritegude pärand 21. sajandi Euroopas". Teie otsuse tagamaade selgitus oli perfektne!“ vahendab ERR-i uudisteportaal Loone pöördumist Kreeka veebilehel stavroslygeros.gr.

"Kahjuks sellised jõupingutused kaudselt õigustada natsirežiimi ja natsiideoloogiat on tänases Eesti poliitikas tugevalt olemas," lisas Loone. "See konverents on häbi, aga ma olen kindel, et on olemas tulevik, mil selliseid üritusi enam ei korraldata. Teie vaid aitasite kaasa taolise tuleviku kiiremini pärale jõudmisele."

Kontonis lükkas tagasi Eesti kutse osaleda 23. augustil Tallinnas toimunud kommunismikuritegude konverentsil pealkirjaga "Kommunistlike režiimide kuritegude pärand 21. sajandi Euroopas".

"Ajal, mil paremäärmuslike liikumiste ja neonatslike parteide edu seab Euroopa Liidu alusväärtusi avalikult kahtluse alla, on mainitud algatus väga kahetsusväärne," teatas Kontonis korraldajatele saadetud kirjas.

Ta lisas, et natsismi ja kommunismi ei saa kunagi võrdsustada ning Nõukogude armee vabastas Euroopa natside koonduslaagritest ja holokausti õudustest.