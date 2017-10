Oudekki Loone kaotas kohtus Eesti Päevalehele

Loone kaebas eelmise aasta oktoobris Eesti Päevalehes ilmunud artikli kohtusse ja nõudis tema hinnangul ebaõige faktiväite ümberlükkamist. Kohus otsustas sel esmaspäeval jätta hagi rahuldamata.

Loone ütles Delfile, et kaebab otuse edasi. "Jah, loomulikult kaeban."

Eesti Päevaleht avaldas 18. oktoobril 2016 artikli pealkirjaga „Keskerakonna Tartu kontoris käinud varga otsingutel vaadatakse riigikogu liikme Oudekki Loone poole“. Keskerakonda kuuluv riigikogu liige Kerstin-Oudekki Loone esitas pärast artikli ilmumist Harju maakohtule hagi lehe väljaandja AS Ekspress Meedia vastu.

Algselt nõudis Loone ka artikli eemaldamist Eesti Päevalehe ja Delfi veebilehtedelt ning Ekspress Meediat esitama omal kulul Google'ile ja Yahoo'le taotluse artikli eemaldamiseks otsingusüsteemidest.

29. augustil toimunud kohtuistungil loobus Loonet esindanud advokaat viimasest kahest nõudest. Seega jäi ainsaks nõudeks väidetava ebaõige faktiväite ümberlükkamine. Tema hinnangul sisaldas ebaõiget faktiväidet artikli sissejuhatavas lõigus olnud lause: “Mitu Keskerakonna juhtivat poliitikut kinnitab, et üks varguses osalenuid oli riigikogu liige Oudekki Loone, kes aga nimetab süüdistusi alusetuteks.” Loone leidis, et see on ebaõige faktiväide, milles seostatakse teda otseselt vargusega. Loone väitis, et ei ole vargust toime pannud.

Loe veel

Seotud lood: Keskerakonna Tartu kontoris käinud varga otsingutel vaadatakse riigikogu liikme Oudekki Loone poole

Ekspress Meedia hinnangul ei sisaldanud see lause otseselt ega kaudselt faktiväidet, et Loone on varas. Lause sisaldas kahte faktiväidet: keskerakondlased kinnitavad, et üks varguses osalenuid oli Oudekki Loone ning Loone nimetab keskerakondlaste süüdistusi alusetuks. Oluline rõhuasetus on lauses sellel osal, et erakonnakaaslased kahtlustavad Loonet, mitte sellel, et ta on varas, märkis väljaande esindaja.

Samuti selgitas Ekspress Meedia, et seda lauset tuleb vaadata kogu artikli kontekstis. Artikkel selgitas Keskerakonnas toimunud diskussiooni, erinevate osapoolte arvamusi ja kahtlusi seoses kaotsi läinud dokumentidega. Leht ei süüdistanud Loonet ja artiklis ei avaldatud seisukohta, kas leht peab keskerakondlaste kinnitusi õigeteks või valedeks.

Ühtlasi tuletas Ekspress Meedia meelde, et riigikogu liikme ning avaliku elu tegelasena peab Loone taluma avalikku diskussiooni, mis käsitleb Eesti ühe suurema partei sisesuhteid ning Loone rolli parteis. Avalikkusel on õigus teada, et Keskerakonnas oli artikli avaldamise ajal Loone suhtes usaldamatus ning teda kahtlustati dokumentide salaja äraviimises.

Kohus leidis, et lauses sisaldub faktiväide mitte selle kohta, et leht on nimetanud Loonet vargaks, vaid, et keskerakondlased on viidanud talle kui võimalikule varguses osalenule.

Kohus ei nõustunud Loone käsitlusega, et leht üritab ennast vabandada sellega, et levitab teistelt isikutelt kuuldud väiteid. Kohus selgitas, et leht ei ole esitanud väidet Loone poolt kuriteo toimepanemise kohta, viidates anonüümsele allikale. Lehe väide seisnes selles, et keskerakondlased on sellise väite esitanud. „Ümberlükkamist ei saa nõuda väite osas, mida ei ole esitatud," märkis kohus.

Kohtuotsus on võimalik edasi kaevata Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.