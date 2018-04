Oudekki Loone hinnangul ei sobi Janek Mäggi ministri kohale

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme Oudekki Loone ütles sotsiaalmeedias, et tema hinnangul ei sobi peaminister Jüri Ratase välja pakutud suhtekorraldaja Janek Mäggi täitmsa riigihalduse ministri ülesandeid.

"Minu hea kolleeg Jaanus Karilaid juhtis tähelepanu eestimeelsetele arvamustele nagu "Eestis saab sünnitada ka põllu peal, 11 inimest Eestis sünnitab autos, selliseid asju juhtub kogu aeg", "Mehe väärtus on seisnenud tema raha hulgas ja alles siis selles, kes ta on", "Mõtlesime sõpradega, et kelle naist me siis täna koos peksma hakkame? Kas tõesti on Eestis olukord nii hull, et vabariigi aastapäeval peab rääkima peksmisest?"," ütles Loone. "Jaanus lisas, et nende eestimeelsuste autor lobist Janek Mäggi on Yana Toomi vastand – ja tal on täiesti õigus. Yana Toom, nagu ka paljud teised Keskerakonna liikmed, on alati seisnud nõrgemate poolel ning õiglase ühiskonna eest, kus kedagi ei jäeta maha," lisas ta.

"Just seetõttu ei peaks lobist Mäggi sekundikski olema tõsiseltvõetav kandidaat ka mõne pisiomavalitsuse vallavanema kohale, ministripositsioonist rääkimata," märkis Loone.