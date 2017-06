Oudekki Loone ei välista valimisteks nn Savisaare nimekirja loomist: arutame, kuidas saavutada parim tulemus Tallinna elaniku jaoks

Niinimetatud Edgar Savisaare leeri kuuluvad keskerakondlased kaaluvad partei riigikogu fraktsiooni liikme Oudekki Loone sõnul Keskerakonnaga konkureerivas valimisliidus kandideerimist.

Keskerakonna seest kerkib esile üha enam märke plaanist luua kohalikeks valimisteks parteist eraldiolev nimekiri.

Hiljuti ilmusid veebi ja linnaruumi riigikogu keskfraktsiooni liikme Olga Ivanova valimisreklaamid, mis olid küll Keskerakonna värvides, kuid ilma logota. Ivanova põhjendas eile, et tegemist on noorpoliitikute toetamisega ning logoga veebikülg võis erakonna büroo hinnangul jätta mulje, nagu oleks tegemist erakonna enda veebilehega, mistõttu logod maha võetigi.

Samuti kinnitas ta, et Tallinnas pole praegu kavas luua Keskerakonnaga konkureerivat valimisliitu.

Õhus olevatele kahtlustele lisas täna hoogu erakonna esimees, peaminister Jüri Ratas, kes vihjas partei volikogu ees Tallinna esinumbreid tutvustades, et Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom ei pruugi Põhja-Tallinna esinumbrina kandideerida. Delfile teadaolevalt teatas Toom Ratasele, et ta ei pruugi kandideerida ei Põhja-Tallinna esinumbrina ega Keskerakonna nimekirjas. Toom pidavat tegema otsuse lähipäevil.

Ivanova ja Toomiga ühte leeri kuuluv Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liige Peeter Ernits ütles täna Delfile, et ta luges Keskerakonnaga konkureeriva nimekirja loomisest ajalehest ning ei oska aidata. "Aga kui lehes on midagi kirjutatud, siis kunagi ei tea. Endise ajakirjanikuna ma tean väga hästi, et see, mis kirjas on, ei pruugi olla tõsi või on osaliselt tõde."

Loe veel

Samuti keskfraktsiooni kuuluv Oudekki Loone möönis, et kohalikeks valimisteks eraldi nimekirja loomine on siiski kõne all olnud. "Eks me arutame just seda, kuidas saavutada parim tulemus Tallinna elaniku jaoks. Kuidas me saavutame selle, et vähendada bürokraatiat või et Tallinn oleks reaalselt ka roheline pealinn ja kaasaks inimesi, mitte ei laseks neil telkida ümber puu," viitas Loone Haabersti ristmikul maharaiumist ootavale hõberemmelgale, mille juures puukaitsjad laagris on.

Küsimusele, kas Loone enda hinnangul oleks parim viis Tallinna elanike huve ellu viia keskpartei nimekirjas või eraldiseisvalt, vastas ta, et lõppude lõpuks on valimisnimekiri tehniline. "Küsimus on selles, kuidas garanteerida, et linnavolikogu kujuneb niisuguseks, mis tõepoolest teeb Tallinnast inimsõbraliku linna, kus me kuulame üksteist, kus reaalselt tehakse koostööd. Meie kõige suurem huvi on see, et Tallinna inimesed saaksid veelgi parema linna. Tegelikult on Tallinnas palju head tehtud – selles me üldse ei kahtle - nagu tasuta ühistransport."

” Keegi ei taha Keskerakonnast ära minna, mitte keegi. Lihtsalt küsimus kohalikul tasandil. Oudekki Loone

Loone märkis, et nad tahavad olla kindlad, et linnavolikogusse saavad need inimesed, kes reaalselt soovivad teha Tallinnast linna, mis on eelkõige elanike jaoks.

Ta lükkas ümber kartused, et eraldi nimekirja loomisega võivad kaasneda ootamatud tagajärjed, näiteks veel suurem vastandumine erakonna sees või hoopis lõhenemine. "Seda ma kindlasti ei näe, keegi ei taha Keskerakonnast ära minna, mitte keegi. Lihtsalt küsimus kohalikul tasandil. Keskerakonnal on ennegi olnud eraldi nimekirju. See pole suur uudis. Selliseid asju aeg-ajalt arutatakse. Ikka enne valimisi käivad erinevad mõtted peast läbi ja see teeb erakonda tugevemaks, mitte nõrgemaks. See tähendab, et meie elanikud näevad, millised on viisid ja võimalused, et Tallinn saaks veel paremaks kohaks, kus elada," leidis Loone.