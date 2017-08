Oudekki Loone: Edgar Savisaar osaleb valimistel. Kui Keskerakond tahab jätkata, peab partei oma munad üles leidma

Keskerakonna kuktatud liidri Edgar Savisaarele lähedalseisev erakondlane Oudekki Loone kirjutab sotsiaalmeedias, et Edgar Savisaar jätkab aktiivselt Eesti poliitikas. Ilmselt ei tähenda see, et Savisaar võtab vastu Keskerakonna pakkumise asuda üldnimekirja esinumbriks, vaid pigem, et valimisliidu sünd on nüüdseks juba kindel. Avaldame postituse täismahus.

„Mul on hea meel, et Edgar Savisaar kinnitas, et jätkab aktiivselt Eesti poliitikas ning plaanib osaleda Tallinnas kohalikel valimistel. See tähendab, et seesugused keskerakondlikud väärtused nagu julgus mõelda suurelt, ütelda alati ei konformismile ja stagnatsioonile, jäävad kindlasti kaitstuks. See annab ka lootust, et aastaks 2019. on Eestis olemas erakond, mis julgeb rääkida kodanikupalgast ja sellest, et kodakondsus peab olema liitev, mitte passivärvi pidi elanikke lahutav nähtus.

Mina täna ei tea, millised erakonnad 2019. aasta parlamendivalimistel osalevad, peale EKRE võib-olla. Eesti suured erakonnad kujunesid välja möödunud sajandi lõpus, vastates üheksakümnendate probleemidele. Täna seda maailma enam ei ole, ei Eestis, ega mujal. Täna on vaja uusi poliitilisi jõude, vastamaks uutele küsimustele: immigratsioon, töötajate õiguste murenemine, suurkorporatsioonide maailmavallutus, hiilivalt algav uus külm sõda, kuidas luua kõiki siin elavaid rahvusi ühendav vaba Eesti… Olemasolevad erakonnad peavad seega läbi tegema totaalse muutumise või areenilt kaduma. See käib ka Keskerakonna kohta. Lihtsalt erinevad nimekirjad ja kohad nimekirjades lahendust ei too.

Isikutevahelised pinged on pinnavirvendus, need saab alati ära klaarida. Maailmavaateline hägusus ja peenhäälestamine ajal, mil inimesed vajavad selgust ja julgust, tähendab aga perspektiivitust. Valijate ignoreerimine, patroneeriv suhtumine, soov saada inimeste hääli, aga mitte täita nende ootusi, tähendab väljasuremist.

Mina ise? Kohalike valimiste kontekstis näen, et Tallinn saab olema heades kätes. Seega mina ise saan teha seda, mida minu kodanikuteadvus minult nõuab: kindlustada, et ka Eesti ääremaade huvisid ära ei unustataks. Eesti peab toimima kõigi huvides, mitte ainult välismaa pankade ja pealinna rikaste huvides. Tahan jälgida, et Antslal, minu lapsepõlvesuvede paigal, minu vanavanemate kodulinnal, oleks kindel tulevik.

Selge on see, et kui tahta riiki reaalselt edasi valitseda, siis peab Keskerakond oma munad üles leidma.“