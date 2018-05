Ott Lumi: selleks Riigireformi SA ongi ellu kutsutud, et mõni poliitiline jõud seda ära kasutaks

Poliitikavaatleja Ott Lumi leiab Riigireformi Sihtasutse loomist kommenteerides, et mõttevahetus riigivalitsemise üle on vajalik ja tegemist on normaalse poliitika mõjutamise sooviga.

"See on märkl sellest, et riigivalistemise teema on oma olemuselt eesti poliitika võtmeteema," ütles Lumi Delfile sündmust kommenteerides. "Tundub, et ka rahvas saab üha rohkem aru, et teema on väga oluline," leidis Lumi.

Selles, et mitmed sihtasutuse liikmed on olnud erakondade suurrahastajad, Lumi midagi erilist ei näe. "See on klassiklaine poliitika mõjutamise katse ja selles pole midagi ebaseaduslikku," arvas Lumi.

Maailmavaatelt on Lumi meelest osalised pigem parempoolsed, kuigi mitte kõik. Reformierakonnaga Lumi sihtasutust ei seosta. "Reformierakond ei ole toetanud eriti suuri muutusi, nii et selles osas ei näe ma seost Reformierakonnaga," oli Lumi seisukoht.

Lumi meelest ei maksa muretseda, et üks või teine poliitline jõud püüaks liikumist ära kasutada, kuna poliitlise muutuse esile kutsumiseks sihtasutus ongi loodud. "Võtmeküsimus on see, kes võtab selle agenda enda kanda," märkis ta.