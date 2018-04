Ott Lumi Jevgeni Ossinovski ministrikohalt lahkumisest: ta oleks võinud teha seda juba oluliselt varem

Poliitilise kommunikatsiooni eksperdi Ott Lumi hinnangul oleks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski võinud juba oluliselt varem ministri ametist loobuda. Tema hinnangul võiks sotsid kaaluda ka erakonna esimehe väljavahetamist.

Lumi sõnul liikusid jutud Ossinovski ministri kohalt lahkumisest poliitistes ringkondades juba ammu. "Ma arvan,et samm on mõistlik,aga seda oleks võinud teha positiivse efekti saavutamise mõttes juba oluliselt varem," ütles Lumi Delfile.

"Opositsioon juba heidab Ossinovskile ette seda, et ta põgenes laevalt, et mitte võtta ettevõetud küsitavate reformide eest vastutust ja selline tees on kindlasti õigustatud," märkis Lumi. "Samal ajal on Ossinovski selgitus, et parlamendist on parem teha jõupingutusi kidura reintingu tõstmiseks teatud määral õigustatud ja usutav," lisas ta.

"Õhku jääb küsimus, kas sellisel juhul poleks juba mõistlik erakonna juhi vahetus, mõeldes just valimistele, aga seda küsimust saavad lahata ennekõike sotside liikmed," ütles Lumi.