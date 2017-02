Ott Karulin: Jevgeni Ossinovski on, nagu Arnogi, nohik

Kultuurilehe Sirp peatoimetaja Ott Karulin kirjutab tänases Sirbi juhtkirjas, et meie ühiskond justkui ei saakski läbi ilma alkoholita.

“Võtab ikka suu kuivama ja vanduma küll, kui sind asjata sakste parve põhjalaskmises süüdistatakse. Võta pits ja pea aru! Mis muud. Teisiti me siin külma põhjamaise päikese all justkui nagu ei oskagi ega tohikski halli argipäevaga silmitsi seistes käituda, kui uskuda viimastel kuudel ajalehtedest loetut,” kirjutab Karulin.

Tema sõnul on Oskar Lutsu “Kevade” alkohoolikust kellamees Lible kuidagi omasem ja kodusem kui Arno, kelle vaikses olekus on lausa midagi ähvardavat või vähemalt ülbetki. Lible on aga naljamees.

“Ossinovski on aga, nagu Arnogi, nohik, pealegi veel kõrgelt ja väljamaal haritud: Tallinna reaalkooli poiss, kes, hõbemedal taskus, läks õppima filosoofiat kõigepealt Tartusse, siis Warwicki ja nagu sellest veel vähe oleks, õppis seejärel Londonis politoloogiat ka — loomulikult kõik koolid kiitusega lõpetades. Aga noh, mis tal viga, rikka issi rahakoti peal, eks ole,” märgib Karolin.

“Mida aga selline teab päris inimeste elust? Kindlasti vähem kui Lible, kes muu seas Arnole nentis: “Ja ühte ma sulle ütlen — ei kannata siin ilmas ükski sunnik, kui temale tõtt öeldakse. Aga valeta! Vaata, valeta! Mjah. Siis oled sa õige mees.” Aga Ossinovski, tobuke, pole valetanud, rääkides tõsimeeli vajadusest vähendada alkoholijoobes tehtud kuritegusid ja joomarlusest tingitud haiguste ravile kuluvat raha. Mõelda vaid, sel nädalal riigikogus menetlusse võetud „Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse” eelnõu sunnib meid, ausalt tööd ja vaeva nägevaid Kalevipoegi edaspidi poodides lausa eraldi ruumi minema, et alkoholi osta (mis sel õllel seal lihaletis viga oli, hea kohe grillvorsti kõrvale haarata). Ja keelab ära müüa kaks ühe hinnaga (kurat, lõunasöök läheb poole kuivemaks ju)!” kirjeldab Karulin valitsevat mentaliteeti.

“"Ossinovski lasi parve põhja!” skandeerivad kooris alkoholi- ja reklaamiärimehed ja kõik ülejäänud tervemõistuslikud inimesed,” ironiseeris Karulin.