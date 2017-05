OTSUS TEHTUD: Satelliidiga lennutatakse kosmosesse eestlaste südamed võitnud laul "Ta lendab mesipuu poole"!

Hääled on loetud ja eesti rahvas valis kosmosesse lennutamiseks laulupidude ühe emotsionaalseima laulu "Ta lendab mesipuu poole", mille sõnade autoriks on Juhan Liiv ja viisi kirjutas Peep Sarapik.

2018. aastal saadavad TTÜ Mektory ja EstCube 2 Maa orbiidile satelliidi, et arendada ja testida tehnoloogiat. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul otsustati sateliidiga koos kosmosesse saata ka Eestit esindav laul, milleks sai rahvahääletuse tulemusel "Ta lendab mesipuu poole". Lisaks olid kaheksa lalu seas valikus veel Gustav Ernesaksa "Mu isamaa on minu arm", Mihkel Lüdigi "Koit" ja ka Miina Härma "Ei saa mitte vaiki olla".

Kosmoses seda laulu kahjuks päriselt kuulda ei saa, küll aga on võimalik vastuvõtjate abil seda Maal taasesitada. Laul salvestatakse 2. juulil XII noorte laulupeol, ning seega on igaühel võimalus anda oma panus sellele ajaloolisele hetkele!

Laul "Ta lendab mesipuu poole" on alates 1999. aastast kõlanud kõikidel üldlaulupidudel ja ka enamustel noortelaulupidudel, ning selle laulu on koorid laulukaare all üles võtnud ka siis, kui ametlikus kavas seda olnud pole.

Vaata videost!