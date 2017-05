Otsitakse sügisel alustavaid õpetajaid

22. mail pannakse 2017/18 Alustavate Õpetajate Foorumiga alus traditsioonile, kus igal aastal kohtub uus lend Eesti õpetajaid, et rääkida teemadest, mis on olulised, ning luua koostöö- ja õpivõrgustik.

Selleks paluvad korraldajad kõigi abi: aidake infol jõuda inimesteni, kes plaanivad sügisel õpetajatööd alustada.

Algatuse eestvedajad nendivad, et pole teada, kes ja kus on uued õpetajatöö alustajad: üliõpilased bakalaureuse- või magistriõppes, karjääripöördeks valmistuvad töötajad mistahes eluvaldkonnas või hoopis välismaalt koju naasjad. Sestap kutsub algatus “Alustavat õpetajat toetav kool” kõiki Eesti inimesi appi levitama Alustavate Õpetajate Foorumi infot oma tutvusringkonnas, et jõuda võimalikult paljude õpetajaameti huvilisteni.

“Meie eesmärk on toetada uute õpetajate kokkusaamist ja süsteemi loomist, kus iga alustav õpetaja võiks elada õpetajaametisse sisse parimal võimalikul viisil,” ütles Triin Noorkõiv, üks algatuse eestvedajatest. “Piltlikult öeldes - soovime leida uued õpetajad üles maa alt, pealt ja keskeltki, et kokku saada ja pidada aru teemadel, mis on alustamise puhul eriti olulised. Kuna küsimus puudutab hea hariduse jätkusuutlikkust, loodame kõigi Eesti inimeste kaasabile.”

2017/18 Alustavate Õpetajate Foorum toimub 22. mail Tallinnas Erinevate Tubade Klubis. Foorumil osalevad ka president Kersti Kaljulaid, tulevaste tööandjatena koolijuhid ning erinevate organisatsioonide esindajad, kes on alustavate õpetajate hea käekäiguga seotud. Foorumit korraldab algatus “Alustavat õpetajat toetav kool” ja selle toimumisele annab hoogu Eesti Haridustöötajate Liit.

“Alustavat õpetajat toetav kool” on kodanikualgatus, mille käivitasid 2016. aastal viis hiljuti alustanud õpetajat, et toetada uute õpetajate sujuvat ja edukat sisseealmist õpetajatöösse.

Lähem info kodulehelt www.alustavatõpetajattoetavkool.ee ja Facebookist.