OTSEVIDEO ja -BLOGI | Tallinna volikogu valib linnajuhte: kõik kulgeb Keskerakonna taktikepi järgi või oodata ka üllatusi?

Vähemasti näiliselt on kõik paigas ja suuri üllatusi ei tohiks tulla.

Keskerakonna kandidaat linnapea kohale on Taavi Aas. Abilinnapeakandidaadid:

Züleyxa Izmailova - kaasamine ja keskkond (muu hulgas ka prügimajandus)

Aivar Riisalu: ettevõtlus ja innovatsioon

Vadim Belobrovtsev: haridus ja sport

Tõnis Mölder: sotsiaalvaldkond

Andrei Novikov: linnaplaneerimine

Eha Võrk: linnavara, elamumajandus

Kalle Klandorf: kommunaalala ja transport

Eelmisel nädalal kinnitati volikogu esimeheks Mihhail Kõlvart, aseesimeesteks Toivo Tootsen ning Mart Luik.

Linnajuhtide valimine

Hääletamine algab kell 16.30 ja aega on 20 minutit.

Samal ajal teatas Mart Luik IRL-i pressiesindaja vahendusel, et kavatseb aseesimehe ametis saadavast hüvitisest kolmandiku annetada vähiravifondi "Kingitud elu". Hüvitise suurus on 2000 eurot kuus.

Volikogus on kokku 79 liiget, neist 40 on keskerakondlased ehk neil on ülinapp enamus. Kohapeal viibiva Delfi reporteri sõnutsi on kohal 73 saadikut, kuus on puudu. Nagu pildiltki näha, siis on puudujate hulgas ka Edgar Savisaar. Kõik keskerakondlased on kohal.

Hääletamine käib kabiinides ja kuna on vaid üks kandidaat, Taavi Aas, siis ongi valida, kas poolt või vastu.

Istung algas ja esimene päevakorrapunkt ongi meeri valimine. Korda tutvustas volinikele volikogu värske esimees Mihhail Kõlvart.

http://epl.delfi.ee/news/eesti/tallinnas-koalitsiooni-loomise-nurjumine-naitab-et-ratase-voim-keskerakonnas-on-norgenenud?id=79968392

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/raimond-kaljulaidi-kolm-soovitust-tallinna-uuele-linnavalitsusele-mihhail-kolvarti-mandaat-annab-talle-voimaluse-volikogu-esimehe-ametit-hoopis-teisit?id=80110308

Sotsid jäid linnajuhtimisest kõrvale. Rainer Vakra räägib, mis tema praegusest olukorrast arvab. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/rainer-vakra-keskerakonna-pikk-pink-on-tegelikkuses-ikka-vaga-luhike?id=80112044

Aivar Riisalu kirjeldab oma plaane ja sedagi, miks IRL-i hülgas. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-aivar-riisalu-innovaatilised-on-nii-raudkirves-tallinna-tv-tesla-kui-mu-enda-idufirma?id=80086884