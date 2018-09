OTSEVIDEO JA -BLOGI | Paavst Franciscuse külaskäik Eestisse. Püha Isa Vabaduse väljaku missal: kui ilus on ühe rahva suust kuulda "eestlane olen ja eestlaseks jään"! Paavst lendab peagi minema

Paavst Eestis

Sõdurid rivistuvad lennujaamas lahkumistseremooniaks.

Inimesed lahkuvad Vabaduse väljakult.

Jüri Ratas saabus lennujaama.

Lennujaamas rullitakse lahti vaip lahkumistseremooniaks.

Paavst Franciscus lahkus Vabaduse väljakult.

Meeskond teeb paavsti lennuki stjuuarditega fotosid.

Kirikutegelased lahkuvad lavalt, üritus on lõppemas.

Tähelepanekuid missalt. Kui kontsertide ajal oleme harjunud, et inimestel on käes nutitelefonid ja jagatakse muljeid, siis taolisel üritusel on olukord sootuks teine. Mobiiltelefone pole nähagi, telefoni näppimise asemel jälgitakse toimuvat. Ollakse väga vaikselt ning paljud inimesed poetavad isegi pisaraid.

Paavsti ajakirjanikud lähevad juba lennuki peale.

Eesti katoliku kiriku pea Philippe Jourdain tänab paavst Franciscus I-st.

Paavsti ajakirjanikud juba ootavad teda lennujaamas.

Eestikeelse laulu saatel jagatakse soovijatele armulaualeivatükke

Toimus rituaalne armulaua leivatükkide õnnistamine.

Ladina keeles lauldi Piiblist "Meie isa palvet".

Üritus jätkub ladinakeelse lauluga.

Paavsti palvetamine jätkub ladina keeles. Tõlget ei toimu.

Paavst viib anumate kohal läbi rituaalset toimingut.

"Kuigi paavst on veel laval, hakkab visiit lõppema," annab paavsti terve reisi vältel saatev Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovitš teada. "Sellest annab märku bussile roniv meediagrupp, mis läheb juba lennujaama."

Koor laulab eesti keeles kirikulaulu.

Paavst palvetab Vabaduse väljakul. Tõlked eesti, vene, inglise, poola keelde.

Paavsti kõne täismahus:http://epl.delfi.ee/news/arvamus/paavst-franciscus-vabaduse-valjakul-peetud-missal-te-laulate-eestlane-olen-ja-eestlaseks-jaan-ning-et-see-on-uhke-ja-haa-kui-ilus-on-seda-uhe-rahva-su?id=83777605

Paavst tsiteeris Ivo Linna esitatud laulu "Eestlane olen ja eestlaseks jään". "Teie olete oma ajalooga näidanud, et tunnete uhkust olla eestlased. Ta lausa laulate sellest sõnadega „eestlane olen ja eestlaseks jään“ ning et „see on uhke ja hää“. Kui ilus on seda ühe rahva suust kuulda! Kui ilus on olla vaba ja iseseisev!

"Äravalitus, püha rahvas" - viidates Piiblis toodud iisraeli rahvale - "ei tähenda eksklusiivsust ega sektantlikkust: me oleme see pisike osake pärmist, mis peab kergitama kogu taignat; kes ei poe peitu ega eraldu, kes ei pea end paremaks ega puhtamaks," räägib paavst.

"Te pole ju oma vabadust kätte võidelnud selleks, et langeda tarbimise, individualismi, võimuiha või üleolekutunde orjusse," kutsub paavst üles eetiliselt mõtlema. Ta taunib rahva tugevuse mõõtmist teistest valjemini rääkides ja kisades, relvadega ning üleüldse - vaid näiliste tugevustega.

" Kuidas saakski unustada teie „laulvat revolutsiooni“ või kaht miljonit inimest ühendavat ketti siit Tallinnast Vilniuseni?" küsib paavst oma kõnes mõeldes Piibliloos Egiptuse vangipõlvest vabanenud Iisraeli rahvale.

Rahvas Vabaduse väljakul. Missale on registreerinud end 12 000 inimest.

Paavsti nina alla lükatakse, ehk pisut liigagi järsult, mikrofon ja piibel.

Paavst astus altarilaua taha. Kummardus.

Pikk valgesse, punasesse ja kulda riietatud seltskond jalutab lava poole.

Missa ajal käsi ei lehvitada, telefone ei näpita, annetusi ei koguta.

Paavst kätleb inimesi lähedalt. Üks vanem daam on pisarais.

"Mu süda ärka üles," asus koor Vabadussamba alla püstitatud laval laulma.

Keegi rahva seast andis paavstile midagi sädelevat, mille ta Philippe Jourdanile edasi ulatas.

Paavst astub liikuvale poodium-autole, tuntud ka kui papamobile.

Missa algas traditsiooniliselt koguduse lauluga. Vähemtraditsiooniline katoliku kirikule on aga missa eestikeelne meieisapalve.

Paavst sisenes autosse. Ihukaitsjad on masinat julgestamas ümberringi. Algab sõit Vabaduse väljaku poole.

Väike laps kõnetab paavsti valjult ja ütleb talle eesti keeles "onu paavst".

Katedraali ees ootab paavsti tema Fiat, et sõita lähedalasuvale Vabaduse väljakule missale.

Oma kõnes kutsus paavst üles tihendama sidemeid kogu- ja perekonnaga, armastama ja austama üksteist. "Armastus, milles on kaastunnet ja väärikust," jäi kõlama paavsti armastuse-sõnum.

Paavst kõneleb Peeter-Pauli katedraalis. Toimub kohtumine vaestega. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsevideo-ja-fotod-paavst-joudis-peeter-pauli-katedraali-kohtuma-vaestega?id=83779067

Paavst sõitis ühes kolonniga taas südalinna. Loomulikult jätkas ta ka rahvale lehvitamist. Foto on tehtud Narva maantee 13 juures.

Paavst tegi grupipildi Pirita kloostri asunikega, nunnade ja Vello Saloga. Foto: Vatican Press

Samas noored kommenteerisid ka paavsti ja tema kõnet, seekord siis pärast Kaarli kirikus toimunud kohtumist.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-kas-noortele-on-tahtsam-paavst-voi-nublu-paavsti-kone-oli-noortele-sumpaatne?id=83778255

Usuteadlane Ringo Ringvee kommenteeris eestlaste usuleigust ja paavsti roosiaias peetud kõne.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-usuteadlane-ringo-ringvee-paavsti-visiidist-eestlase-usuleiguses-on-oma-iva-kull?id=83778235

Peeter-Pauli katedraalis istuvad nunnad nutitelefonides ja ootavad paavsti. Mõne minuti pärast peaks paavsti kolonn ka Piritalt vanalinna poole teele asuma.

Homsed pealkirjad üle maailma valmivad praegu paavsti saatvate ajakirjanike peades. "Tavakohaselt annab visiidilt lahkuv paavst lennukis pressikonverentsi, kus saab esitada piiratud arvu küsimusi. Välisajakirjanike mõtted tüürivad juba sinna ning käivad tulised vaidlused küsimuste ja nende formuleerimise üle," kommenteeris Bianca Mikovitš ja lisas, et kindlasti on küsimusi pedofiiliaskandaalide kohta, mida paavst oma kõnes ka täna põgusalt puudutas."Teame – nagu te olete meile öelnud – et paljud noored ei pöördu meie poole, sest nad ei tunne, et meil oleks neile midagi tähendusrikast öelda. Mõned paluvad selgelt end rahule jätta, kuna tajuvad Kiriku kohalolu tülika ja isegi ärritavana. Neid pahandavad seksuaalsed ja majanduslikud skandaalid, millele ei vastata selge hukkamõistuga, samuti meie valmisolematus noorte inimeste elusid ja tundlikkust tõeliselt hinnata, ning passiivne roll, mida neile omistame (vrd. Noortele pühandatud sinod, Instrumentum Laboris, 66). Need on vaid mõningad teiepoolsed etteheited. Tahame neile vastata; nagu te ise väljendasite, tahame olla ”läbipaistev, külalislahke, aus, inimestele avatud, suhtlev, ligipääsetav, rõõmus ja interaktiivne kogukond” (ibid. 67)," rääkis paavst täna Kaarli kirikus noortele.Kuna seekordne lend on lühike, siis arvatavasti kestab pressikonverents tunni ja ehk pisut kauemgi ning tuleb äärmiselt tihe. "Paavst räägib tavaliselt nii hispaania kui itaalia keeles ning ka need, kes mõlemat valdavad, on tunnistanud, et peavad motte tabamiseks pingutama," ütles Mikovitš.

Ajakirjanikud suveniire soetamas.

Reeglina paavsti saatvatel ajakirjanikel linnas vaatamisväärsustega tutvuda ei ole. Kui pressibuss täna aga Tallinna vanalinna sõitis (seni, kuni paavst Pirital puhkas), hakkas ajakirjanike seltskond huvist kihama. Buss ei saanud sõita Peeter-Pauli katedraali ukse ette ja ümbruskonda läbi bussiakna uudistades tärkas Eestit huvi vanalinna arhitektuuri vastu. "Ja kuna on hetk aega, siis lubati nad välja korraks, milleks reeglina kunagi võimalust pole," ütles seltskonnaga kaasa liikuv Bianca Mikovitš. Ja nii liikuski salk välismaa ajakirjanikke Vene tänaval ringi, uudistamas, suveniire ostmas.

Kui mõni ontlikum meie seast võinuks arvata, et paavst Pirital otsejoones magama suundub, siis tegelikult on mehel veel jaksu nunnadega jutustada.

Delfi reporter Marianne Ubaleht käis Kadriorus vaatamas paavsti vastuvõtu korraldamist.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/videoreportaaz-paavst-kadriorus-ja-korralduse-telgitagused?id=83776815

Paavsti Kaarli kirikus noortele peetud kõne saab täismahus lugeda siit:http://epl.delfi.ee/news/arvamus/paavst-franciscus-kaarli-kirikus-noortele-peetud-kones-voib-tunduda-et-armastus-on-surnud-kuid-me-teame-et-see-ei-ole-nii?id=83775785

Paavst on jõudnud Pirita kloostrisse.

Paavst lahkus kirikust.

Erinevate religioonide esindajad Eestis kätlevad muusika saatel paavstiga ja saavad Vatikanilt kingituse. "Mari Jürjensi taustal saavad käepigistuse anda erinevate koguduste esindajad, noored istuvad oma pingiridades mõtlikult. Ehk guugeldavad Kõivu 2008. aastal ilmunud loo sõnu, sest keskmine vanus on siin noorem kui ehk seda lugu mäletada. Koos tehakse grupipilt, kuid selfieringi noortele vist ei jagu," raporteerib Delfi reporter Heliis Nemsitsveridze.

Noori on paavstiga kohtuma tulnud nii kaugelt kui Brasiiliastki.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-paavstiga-on-kohtuma-tuldud-eestisse-kogu-maailmast-brasiillanna-lihtsalt-pidin-temaga-kohtuma?id=83775963

Kirikupead räägivad paavstiga.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-paavst-franciscus-tsiteeris-noortega-kohtumisel-kerli-koivu-laulusonu-armastus-ei-ole-surnud?id=83776385

Leedus tehti veinist paavst.http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/leedu-kristlasi-ja-muud-rahvast-ullatas-veinist-maalitud-paavst?id=83776431

Politsei sulgeb praegu Pirita teed, kuna järgmisena läheb paavst visiidile ja puhkama Pirita kloostrisse,

Loeti meieisapalve ning Ott Lepland koos VHK kammerkooriga laulab Tõnis Mäe laulu "Palve".

"Armastus ei ole surnud. Ta kutsub meid ja läkitab meid välja. Tuleb vaid oma süda avada. Palugem apostellikku tugevust, et viia evangeelium inimesteni ja mitte teha oma kristlikust elust mälestuste muuseumi," pakub paavst uskujatele evangeeliumi.

"Paljud inimesed on seda kogenud: nad näevad, kuidas vanemate armastus lõpeb ja vastabiellunute armastus hääbub peatselt. Nad kogevad südamevalu, kui kellelegi ei lähe korda, et nad peavad töö leidmiseks emigreeruma või kui nende peale vaadatakse viltu, sest nad on välismaalased. Võib tunduda, et armastus on surnud, kuid me teame, et see ei ole nii, ning meil on oma sõna öelda ja sõnum jagada, mitte suurte sõnade vaid paljude tegudega. Sest teie olete pigem kuvandite ja tegutsemise kui arutluse ja teooria põlvkond."- Paavst Franciscus

Paavst tsiteerib Eesti laulja Kerli Kõivi laulu "Armastus on surnud": "”Armastus on surnud, armastus on läinud, armastus ei ela enam siin," ütleb paavst ning lisab: "See ei ole nii. Armastus ei ole surnud - see on elus!"

Kui kohtumine on paavsti jaoks inspireeriv, lisab ametlikule tekstile lisaks veel omi mõtteid, mida ka kohapeal tuleb siis tõlkida. Ka praegu paavst improviseerib ning teda tõlgib isa Pedro. "Õnnelikkus on, kui meie süda on avatud ning võtab kõik oma ümber vastu," ütleb paavst.

Paavst räägib, et Jeesus tundis kurvastust, et inimesed teda kuulavad inimesed tema sõnumit ei mõistnud. " Ka teie, noored, tunnetate tihtilugu, et teid ümbritsevad täiskasvanud ei tunnusta teie soove ja ootusi; vahel teid väga õnnelikena nähes muutuvad nad kahtlustavaks; ja kui nad näevad teid millegi pärast murelikena, ei võta nad seda piisavalt tõsiselt."Ta lubab, et kirik on noortele mitte kohtumõistjaks, vaid kaaslaseks. Mõistab, kuulab, annab, aga ei nõua noortelt midagi.

Mirko rääkis ilust.

Kõneleb Tauri, kes oli kristlane, pettus ja temast sai agnostik. Ja siis leidis endale taas usu.

Tapalt pärit 18-aastane Lisbel räägib oma kristlasekssaamisest. Ta läks iseseisvalt kirikusse ja kogudusse. Räägib oma raskest taustast, alkoholiprobleemidega vägivaldsest isast ja alatasa töölolevast emast."Minu minevik ei defineeri mu tulevikku," räägib Lisbel jõust andestada oma isale.

"Peab ütlema, et paavst naeb palju rõõmsam välja, kui eilehommikul Riias. Ka Leedus oli suur noorteüritus, kuid see toimus suurel väljakul, mis oli võimas, kuid Eestis toimuv on õhkkonnalt soojem ja isiklikum."- Bianca Mikovitš

Kohal on õigeusklikud noored, kes venekeelses loos gospelikult südamekeeltest laulavad. Üldse, kuna katoliiklasi on Eestis alla 5000, siis on kõiksugu Luteri noortekogudused peo üle löönud.- Heliis Nemsitsveridze

Peapiiskop Viilma noortele: uurige ja otsige Tõde! Paavst Franciscuse oikumeenilisel kohtumisel noortega Tallinna Kaarli kirikus tänas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma paavsti erilise tähelepanu eest meie väikese rahva, sealhulgas Eesti noorte vastu. Peapiiskop avaldas oma kõnes muret Eestis süveneva usualase kirjaoskamatuse pärast. „Kuigi Eesti on innovaatika ja infotehnoloogia pilootriik Euroopas, kus teadmistepõhist haridust hinnatakse kõrgemalt kui paljudes muudes paikades, iseloomustab vabas ja tänapäevases Eestis sündinud uusi noorte põlvkondi usualane kirjaoskamatus. Vaid mõni protsent kõigist koolinoortest saab koolis teada erinevatest maailma religioonidest, sealhulgas kristlusest,“ nentis Viilma. Peapiiskop rõhutas, et just kristluses tõuseb eristuvalt esile piirideta ligimesearmastus kõigi, eriti mahajäetute, kõrvaletõugatute, teistsuguste ja võõraste vastu. „Seetõttu on just koolieas saadud teadmised üldisest ligimesearmastusest hooliva ja armastava ühiskonna ehitusmaterjaliks, mida on kasutatud demokraatliku ja Jumala palgest peegeldunud inimnäolise Euroopa rajamiseks,“ lisas Viilma. Peapiiskop pöördus noorte poole sõnumiga: „Uurige ja otsige Tõde, mis on kestnud üle ajastute! Seiske oma õiguste eest omandada kallutamata ja erapooletuid usualaseid teadmisi kõikides koolides, mitte ainult erakoolides.“

Nutilembesed Eesti noored unustasid Delfist lugeda, et paavst ei salli igasugust telefonidega filmimist ja pildistamist. Kui ta rääkima tuleb, peavad kõik kuulama!

Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovitš annab teada, et emotsionaalsusega oleme oma visiidiga Lätist ette läinud. Ta sõnul välisajakirjanikud on üllatunud ateistlikule riigile tavatult hästi korraldatud vastuvõtu üle. "Wow ütlesid nad üksteist toksates," rääkis Mikovitš.

Kirikus lauldakse.

Mida räägivad paavstiga kohtuma tulnud noored? Kas nad ise on usklikud? Mis neid kohale tõi?Noortega käis vestlemas Delfi reporter Heliis Nemsitsveridze.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-paavstiga-kaarli-kirikus-kohtuvad-noored-see-on-ainulaadne-voimalus-millest-ei-taha-ilma-jaada?id=83775305

Noored tervitavad paavsti. Kõik nad pole katoliiklased, kõik mitte kristlased, aga tervitavad paavsti armastuse ja siiruse sümbolina siiski.

Kadrioru pargi serva Piiskokondliku misjoniseminari ette on kogunenud palverändureid nii Kaliningradist, Roomast kui Brasiiliast. Loodeti, et paavst peatub siin ja õnnistab palverändureid, ent kahjuks sõitis ta mööda. Ju polnud päevakavas aega, arvavad ootajad. Sellest hoolimata võtsid palverändurid üles kiituselaulu. Nii laulud kui palved kõlavad siin itaalia ja ladina keeles.

Paavst Franciscus täheldas Kadrioru lossi roosiaias peetud kõnes, et Eesti ajalugu on ääretult oluline ning pööras tähelepanu ka ühiskonna sidususe probleemidele. https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=234757

"Teie rahvas on pidanud oma ajaloo eri etappidel taluma kibedaid kannatusi ja raskeid katsumusi, võitlema vabaduse ja iseseisvuse eest, mida pidevalt kahtluse alla seati ja ohustati. Sellest hoolimata on Eesti ühiskond viimase umbes kahekümne viie aastaga – alates ajast, kui võtsite taas sisse õiglase koha maailma rahvaste peres – liikunud edasi hiiglase sammudega," tunnustas paavst Eestit. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/paavst-franciscuse-i-kone-eestile-eesti-on-liikunud-hiiglase-sammudega?id=83775615

Urmas Viilmaa räägib reformatsioonist ja selle 500. aastapäevaks istutatud vastavast õunapuudearvust. Ta kingib paavstile õunapuu, numbriga 531. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=234751

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kersti-kaljulaid-kones-kohtumisel-paavst-franciscusega-usuvabadus-on-uks-kindel-kalju-millel-seisab-eesti-demokraatia?id=83775351

Rahvast on kirikus kui murdu.

Paavst on jõudnud Kaarli kirikusse. Paavstile tuuakse ka lilli, mille annavad üle kristlikud koolid ja õpilased. "Lillebuketid on kahte värvi, valged roosid rukkililledega ja kollase kuldvihmaga, vastavalt Eesti ja Vatikani värvides," selgitab Delfi reporter Heliis Nemsitsveridze. Koolilapsed ka laulavad kirikuuksel. "Just praegu kui paavst liikuma hakkas, hakkas pihta sagin kirikus. Tõmmati punased eraldusköied, rahvatantsijad sätivad end ritta, kirikumehed korjavad ebemeid oma rüüdelt," räägib reporter.

Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovitš raporteerib ajakirjanike bussist: "Eesti plusspooled jatkuvad. Bussis on pistikud ja elekter." Välisajakirjanikud kiidavad Eesti head korraldust.

"Langegu Tema eriline õnnistus osaks vanadele ja noortele, et nemad muudaksid mälestuse kalliks pidamise ja hoidmise kaudu selle maa viljakuse musternäidiseks."

Erinevate põlvkondade ja kogukondade sidumises pakub paavst katoliku kiriku abikätt: " saate alati loota katoliku kiriku toetusele ja abile, sellele väiksele kogukonnale teie keskel, kes ometi soovib väga anda ka oma panuse selle maa viljakusse."

"Viljakas maa tähendab keskkonda, millesse saab istutada juured, et sellest kasvaks välja elujõuline võrgustik, mis tagaks, et kõik kogukonna liikmed tunneksid end seal koduselt. Pole hullemat võõrandumise vormi, kui tunda end juurtetuna, mitte kellegi juurde kuuluvana."

" Tasapisi võib kaotsi minna kuuluvuse ja teistele pühendumise tunne, inimeste, kultuuri ja perekonnaga seotuse tunne, mis jätab eriti noored inimesed ilma oma juurtest ja vundamendist, mida nad vajavad, et ehitada üles olevikku ja tulevikku. See jätab nad ilma võimest unistada, riskida ja luua. Kui loodame üksnes tehnoloogilise progressi kui ainuvõimaliku tee peale, siis võime jääda ilma võimest luua inimestevahelisi, põlvkondadevahelisi ja kultuuridevahelisi sidemeid."

"Üks tehnokraatlike ühiskondade kõige ilmsemaid tulemusi on tähenduse kadumine elust ja elurõõmu kadumine. Selle tagajärjel hakkab aeglaselt ja vaikselt tuhmuma inimeste imestamisvõime, mis sageli viib inimesed eksistentsiaalse tüdimuse seisundisse."

Paavst räägib: "Teie rahvas on pidanud oma ajaloo eri etappidel taluma kibedaid kannatusi ja raskeid katsumusi, võitlema vabaduse ja iseseisvuse eest, mida pidevalt kahtluse alla seati ja ohustati. Sellest hoolimata on Eesti ühiskond viimase umbes kahekümne viie aastaga – alates ajast, kui võtsite taas sisse õiglase koha maailma rahvaste peres – liikunud edasi hiiglase sammudega. Teie riik on hoolimata väiksusest inimarengu indeksi ja innovatsioonivõimekuse poolest juhtivate riikide hulgas; samuti olete väga kõrgel kohal ajakirjandusvabaduse, demokraatia ja poliitiliste vabaduste poolest. Lisaks olete sõlminud tihedad koostöö- ja sõprussidemed paljude riikidega. Oma minevikku ja olevikku vaadates on teil igati põhjust vaadata tuleviku poole lootusrikkalt ja olla valmis uuteks ülesanneteks."

"Sajandeid on seda maad tuntud nimetuse all „Maarjamaa”. See nimi pole ainult osa teie ajaloost, see on ka osa teie kultuurist. Maarja peale mõtlemine toob mulle meelde kaks sõna: mälu ja viljakus. Maarja on mäluga naine, kes peab oma südames kalliks kõiki elusolendeid (Lk 2:19), ja ta on viljakas ema, kes andis oma Pojale elu. Seega sooviksin ma mõtiskleda Eestist kui mäluga maast ja kui viljakast maast," räägib paavst Franciscus.

Paavst peab oma kõne muidugi itaalia keeles.

"Mul on väga hea meel kohtuda teiega siin, Tallinnas, kõige põhjapoolsemas pealinnas, mida Jumal on lasknud mul külastada," ütleb paavst Franciscus.

"Majanduslik edu kohustab meid märkama ja kohustab meid aitama," räägib Kaljulaid vaeste ja mahajäänude aitamisest ja kliimamuutustega võitlemisest.

President Kaljulaid meenutab Eesti ja Vatikani diplomaatiliste suhete sisse seadmist ja vaimset tuge, mida pakkus Püha Tool Nõukogude võimu all kannatajaile.

"Usuvabadus on kindel kalju, millel seisab meie demokraatia," ütles Kaljulaid. "Püha Tool ei tunnustanud mitte kunagi Eesti okupeerimist."

Paavst ja president astusid Roosiaeda kutsutud külaliste ette. Kostis pisike aplaus, ootamine karge põhjamaise päikese all on olnud väga külm.

Kõnega alustab president Kaljulaid.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-paavst-franciscusest-sai-eesti-e-resident?id=83774969

Räägitakse nõuandjatega reglementi: kes istub kuhu, kelle kõne on esimene.

Paavst ja Kaljulaid jalutavad koos roosiaias.

Paavst kinkis Kaljulaidile vastu Ippolito Caffi mosaiigi Püha Peetri väljakust Vatikanis ning teisigi kunstiteoseid.

Kaarli kirikust raporteerib turvanõuete kohta Delfi reporter Heliis Nemsitsveridze: "Ajakirjanikele loeti sisenemisel peale karmid sõnad, ei liigu, püsid pressialal, ei tiku noorte sekka." Pilt pressipinkidelt

Jüri Arraku maal, mille president paavstile kinkis.

Roosiaia külalised saabuvad. Kohal viibib LP ajakirjanik Liisa Tagel, kes loetes üles külalisi: "Lagle Parek, Heinz Valk, kirjanikud Indrek Hirv ja Mihkel Mutt, religiooniteadlased Toomas Paul ja Marju Lepajõe ning muidugi helilooja Arvo Pärt."

Lossi ees keritakse punast vaipa kokku. Algamas on vastuvõtt roosiaias erinevate Eesti ühiskonnategelastega.

Kingituste seas oli ka Jüri Arraku maal.

Paavsti sissekanne Kadrioru külalisteraamatusse. Tänu ja soojad soovid.

Kaljulaid kingib paavstile id-kaardi ning tutvustab e-residentsust.

"Veidi koomiline: rääkisin välisajakirjanikele, et meil on palju puid ja nüüd sajavad presidendi lossi taga neile tõrud pahe. Tuul on nii tugev. Lisaks hoiatasin, et ilm on jahe, aga nad muidugi ei arvanud, et nii jahe."Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovitš

Paavst kirjutab Kadrioru lossi külaliste raamatusse. Tal on neli rida teksti varasemalt juba väiksel paberikesel kirjas, mille ta ka kaunis käekirjas raamatusse kirjutab.

Lossi ees kostsid Vatikani ja Eesti hümnid, mida esitas mereväeorkester. Paavst ja president suunduvad pärast tervitusi lossi vestlema. Sinna ajakirjanike silmad ja kõrvad ei ulatu.

Jutlust tuleb paavst noortele pidama ladina keeles, tõlge on Eesti ja inglise keelde. "Hetkel on ootus suur, kirikus peetakse hommikupalvust, kuid kindlasti tuletatakse noortele tundide jooksul meelde, kuidas üldse paavsti vastu võtta," kirjutab Kaarli kirikus viibiv Delfi reporter Heliis Nemsitsveridze. "Kohal on väga palju itaalia pressi, kes Püha Tooli visiidist Euroopa perifeeriasse viimast võtavad. Kirikus sees on eraldatud pressi-, noorte-, ja turvaala. Viimasel on kohal nii president Kaljulaidi kui ka Franciscuse mehed. Muide, paavst pidas noortekohtumised ka Leedus-Lätis. Ta on üldse võtnud endale eesmärgiks kohtuda noortega kõikjal, sest noored, need on tuleviku nägu, paras aeg neid veel õndsuse rajale keerata."

Kätlemine valitsuse ja riigiaparaadi liikmetega.

Paavst astub autost välja, Eesti ohvitser annab talle au. Paavst ja Kaljulaid vahetavad taaskord sõnu. Orkester hakkab mängima, aurivistus algas.

Kõik on Kadrioru lossi ees üles rivistatud. Paavsti Fiat sõidab lossi ette.

Paavsti kolonnis on kaasas ka kiirabi.

Operaator kõneleb nüüd Kadrioru lossi filmiva kaamera taga: "Ma loodan, et ma ennast pärast kajaga ei kuule. Praegu kuulen." Ja kuuleb ka ülejäänud vaatajaskond.

Paavsti autokolonn alustas teed lennujaamast Kadrioru lossi poole.

Paavst kohtub kell 11.50 noortega Kaarli kirikus. Seal viibiv ajakirjanik Heliis Nemsitsveridze annab teada: "Noortekogunemisel reguleeritakse liiklust ja oodatakse sabas, kohal on soomlasi, brasiillasi, sakslasi ja muidugi Eesti noori. Jagub nii tõsiusklikke kui neid kes niisama koolist ära said."

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=234747

Vaata ka pilte paavsti saabumisest Tallinna lennujaama:http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-paavst-franciscus-saabus-tallinna-lennujaama?id=83773355

Rohkem visiidist läbi ajakirjaniku silmade.http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/video-kuidas-paistab-paavsti-esmane-vastuvott-lennuki-tagatrepist-valjuvale-ajakirjanikule?id=83774101

Paavsti saatvad välisajakirjanikud avaldasid samal ajal imestust. "kas tõesti on teed suletud," vahendas nende sõnu paavsti saatjaskonnast Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovitš. Korraldus on hea ja ladus olnud.

Lastele jagati kingitused. Mõni nuusutas ka seda. Veel pole teada, kas kink oli söödav või sümboolne.

Kaljulaid ütles koorile: "Aitäh, lapsed. Väga ilusasti lauldud!" Paavst liikus nende juurde, et kõigil kätt suruda ja neid isiklikult tänada.

Jalutati Tallinna lennujaama. Lapsed laulavad "Mu süda ärka üles". Kaljulaid laulab kaasa. Paavst naeratab.

President Kaljulaid ja paavst Franciscus kohtusid. Paavst tervitab vastuvõtule tulnud lapsi.

Uks avanes. Paavst on lennuki uksel!

Uks on veel kinni. Vaip sai rullitud lahti.

Helkurvestis mees koputas uksele.

Helkurvestis mees askeldab lennuki ukse kallal. Punane vaip rullitakse lahti.

Auvahtkond jalutab lennuki trepini

Paavsti reisi saatev Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovitš raporteerib, et lennuk maandus ja ihukaitse jookseb juba lennuki ukse taha. Lennukist ajakirjanikud "praktiliselt jooksevad bussi," ütles Mikovitš.

Paavsti lennuk maandus Tallinna lennujaama

Paavsti lennuk on Tallinna kohal ning alustas maandumist. Fotograaf Andres Putting raporteeris, et seda on juba silmaga näha.

Lennujaama sõitis president Kaljulaid, kes võtab paavsti lennuväljal vastu.

"Iga paarisaja meetri tagant oli keegi, alates lennujaamast kuni meie toimetuseni," ütles Delfi reporter Marianne Ubaleht.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-lennujaam-on-politseinikke-tais-koik-ootavad-paavsti?id=83773355

Bianca Mikovitš filmis kaadrid lennuki sisemusest, millega paavst lendab. "Tavaliste lennureisidega võrreldes on salong palju kärarikkam. Operaatorid on sinna mahutatud koos statiivide ja kaameratega, mis hoitakse käepärast, et väljumisel kohe valmis oleks, ajakirjanikud arutavad häälekalt programmi ning enamik püüab veel kiiruga mõnd uudist ette valmistada või loeb varem kätte saadud ning embargoga all olevaid kõnesid," andis ajakirjanik teada.http://tv.delfi.ee/uudised/maaleht/airbalticu-erilend-paavsti-jaoks?id=83772167

Paavstiga kaasas reisiv Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovitš andis teada, et paavsti lennutav Air Balticu lennuk on õhus ja teel Tallinna.http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/fotod-ja-video-lennukist-arrivederci-leedu-paavst-on-pardal-ja-alustas-lendu-eestisse?id=83772491

"Ent lisaks sellele, et paavst on umbes 300 miljoni eurose aastaeelarvega Vatikani linnriigikese absoluutne valitseja, allub üle maakera tema autoriteedile rohkem kui 400 000 preestrit, 700 000 nunna, 120 000 seminaristidest ja munkadest preestrikandidaati," kirjutas Delfi suur lugu paavsti elust ja tegemistest.http://longread.delfi.ee/artiklid/suur-lugu-paavst-tuleb-eestisse-koik-mida-pead-kristuse-asemikust-teadma?id=83743999

Paavsti külaskäik Eestisse võtab ametliku programmi kohaselt kokku ligi üheksa tundi.https://paavsteestis.ee/paavst-eestis/paavst-franciscus-eestis/visiidi-programm/

Liiklus on täna Tallinnas mitmetes kohtades piiratud.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/skeem-rooma-paavsti-visiidi-ajal-on-mitmed-tanavad-suletud-vaata-kuidas-liigelda-ja-kus-paavsti-jalgida-saab?id=83770433