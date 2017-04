OTSEÜLEKANNE: NATO lahingugrupp kogunes Tapa linnakus pidulikule rivistusele, kaitseministrid annavad pressikonverentsi

Ligi 1500 Suurbritannia, Prantsusmaa ja Eesti kaitseväelast on 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus Eestisse saabunud NATO lahingugrupi teenistuse alguse puhul kogunenud pidulikule rivistusele, millele järgneb ka Eesti, Ühendkuningriigi ja Taani kaitseministrite pressikonverents.

Punkt kell 15 saabus linnaku juurde president Kersti Kaljulaid, kes Eestisse saabunud liitlasi tervitas. Kaljulaid märkis, et liitlased on siin väga oodatud. President lisas, et täna loovad ka liitlased ise ajalugu ja meenutas, et praegu seisavad kaitseväelased selles Euroopa nurgas, kus nõukogude ajal paljud tapeti ja põgenema sunniti. Kuivõrd Eestisse on tulnud liitlased nii Suurbritanniast kui ka Prantsusmaalt, siis tervitas president liitlasi lühidalt ka prantsuse keeles.

Kaitseminister Margus Tsahkna pidas mõjusa kõne, milles rääkis esmalt, et tal on hea meel liitlasi Tapal tervitada, märkis, et see on tõeliselt tähtis hetk, ja tema jaoks isiklik. Tsahkna meenutas, kuidas ta vanavanemad rääkisid lugusid massirepressioonidest, sõjast. "Need on lood vabadusest ja vigadest, mis tehti, et vabadust kaotati," sõnas Tsahkna. Ta nentis, et 1939. ja 1940. aastal leidsid eestlased end väga keerulisest olukorrast. "Me leidsime, et oleme üksi. Ja ometi lootsime, et kuidagi need pilved hajuvad. Et kuidagi on mitte võitlemine ohutum variant. Nüüd teame, milline viga see oli," sõnas Tsahkna. Ta sõnas, et pärast 50-aastast okupatsiooni ja rahvastiku suurt kadumist teame nüüd, et mittevõitlemine polnud ohutum tee.

Tsahkna rääkis, et vead, mida oleme teinud, on meie ajalugu. Mitte ainult Eesti, Läti või Leedu, vaid meie – Euroopa – ajalugu. "Nüüd peame meie neist vigadest õppima, et tagada, et mineviku vaim ei naaseks," lausus Tsahkna. Ta rõhutas, et Tapale on kogunetud selleks, et öelda, et me oleme valmis end regressiooni vastu kaitsma. Tsahkna lisas, et nüüd on selge, et võitlemine on parim garantii vabaduse ja ka iseseisvuse säilitamiseks. "Me ei korda mineviku vigu. Me ei lähe enam vaikselt kaasa."

Ühtlasi nentis Tsahkna, et üksi olemine pole variant ja kõigile eestlastele ütles ta, et liitlaste Eestis viibimine tähendab, et minevikus tehtud vigu ei korrata, me pole üksi ja me pole üksi enam mitte kunagi. "Seda tähendab tänane üritus," rõhutas ta. "Seda tähendab NATO liitlaste siin viibimine. Seisame koos kui rahvas, kui NATO, kui vaba maailm."

Liitlastele ütles Tsahkna, et nende Tapal seismine sümboliseerib NATO ühtsust. Kui ütleme üks kõigi ja kõik ühe eest, siis seda ka mõtleme, märkis ta. "Me teame, et saame teile loota. Ja te teate, et saate alati meile loota. Koos väldime mineviku vigu. Hoiame Euroopa ja maailma turvalisena."

Peale kolme riigi kaitseministrite osalevad pidulikul rivistusel president Kersti Kaljulaid, peaminister Jüri Ratas, riigikogu esimees Eiki Nestor ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, Prantsusmaa kaitseministri esindaja kindral Didier Castres, NATO Euroopa vägede ülemjuhataja asetäitja kindral James Everard, Brunssumi ühendväejuhatuse ülem kindral Salvatore Farina ning teised liitlasriikide ja Eesti esindajad.

Pärast pressikonverentsi on külalistel võimalik tutvuda NATO lahingugrupi ja 1. jalaväebrigaadi relvastuse ja tehnikaga.

Liitlased võtavad homme osa ka veteranipäevale pühendatud jäähoki sõprusmängust. Nimelt osalevad selles peale Eesti kaitseväe ja kaitseliidu veteranide ka neli Ühendkuningriigi kaitseväelast ja üks Ameerika Ühendriikide kaitseväelane.

Sinilillekampaania ürituste osaks olev mäng toimub homme kell 12.30-13.50 Tondiraba jäähallis ja on pealtvaatajatele tasuta.