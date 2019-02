OTSEÜLEKANNE | Mailis Reps selgitab kohalikega kohtumise järel Kohtla-Järve riigigümnaasiumi avamise ümber tekkinud segadust

Haridusministeerium on otsustanud, et koolis hakkab paralleelselt toimuma nii täiesti eestikeelne õpe kui ja õpe, mis on eestikeelne 60 protsendi ulatuses ja 40 protsendi ulatuses venekeelne. Kohtla-Järve kooliõpilaste vanemad on selles küsimuses avaldanud vastuseisu, soovides täismahus eestikeelset gümnaasiumi, ja kurdavad, et kooli avamise üksikasjadega seoses pole neil piisavalt antud infot.

Kohtumisi on kohtlajärvelaste ja ministeeriumi eisndajate vahel aset leidnud ka varem, näiteks 3. ja 28. jaanuaril, kuid piisavat selgust need toonud pole. Pigem on segadust juurde tekkinud, sest viimasel, 28. jaanuaril toimunud koosolekul jäi mulje, et ministeerium lubab väga kiiret üleminekut täielikule eestikeelsele õppele, sealjuures vaid täies ulatuses eestikeelset õpet kõikidele 10. klassi astujatele.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps on kinnitanud, et kool septembri alguses kindlasti avatakse. Täielikult eestikeelseks muutub kool Repsi sõnul umbes viie aasta pärast.