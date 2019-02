Otseülekanne Delfi TV-s | Täna õhtul selguvad Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid

Igas Kultuurkapitali valdkonnas – kirjandus, kujutav ja rakenduskunst, arhitektuur, helikunst, näitekunst, audiovisuaalne kunst, rahvakultuur ning kehakultuur ja sport – antakse välja aastapreemia ja elutööpreemia, lisaks jagavad audiovisuaalse kunsti, kujutava ja rakenduskunsti ning rahvakultuuri sihtkapitalid välja oma aastapreemiad. Kokku antakse tseremoonial üle 38 preemiat.

Õhtu veduriks on loominguline kooslus Alla Puugovitsa – Eva Koldits, Jan Kaus, Indrek Koff ja Toomas Täht – seltskond, kes lavastusega „Stiiliharjutused“ on lõbustanud juba sadu teatrisõpru- ja vaenlasi. Kunstnik on Kairi Mändla. Muusikalise meelehea eest hoolitseb Eesti ja välismaa lavad tormijooksuga vallutanud etnobänd Puuluup.