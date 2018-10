OTSESTRIIM | Ratas Keskerakonna kongressil: meie programmilised raamid on karastunud terasest

Kongress algab kell 11 Ratase sõnavõtuga. Ratase ettekanne erakonna esimehena on kell 11.30. 12.25 saab ta sõna esimehekandidaadina.

Valitakse ka uus juhatus ja üritatakse muuta põhikirja. Varasemalt on juhtunud, et põhikirjamuudused ebaõnnestuvad, sest kvoorumit polnud hääletusel koos.

Keskerakonna kongress 2018

Keskerakonna pressiteade: Keskerakond ja Ametiühingute Keskliit sõlmisid koostööleppeEesti Keskerakond ja Ametiühingute Keskliit sõlmisid täna Pärnus koostööleppe, mille kohaselt töötatakse ühiselt selle nimel, et Eestist saaks parim paik elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks.Koostööleppe allkirjastasid erakonna esimees Jüri Ratas ning Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson. Ratas sõnas, et Keskerakond ja Ametiühingute Keskliit on teinud juba pikemat aega koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks. Taastatud on ka kolmepoolsed kohtumised tööturu küsimuste arutamiseks ametiühingute ja tööandjatega.„Koostöölepingus kajastuvad meie ühised arusaamad ja taotlused mitmetes olulistes valdkondades: sotsiaaldialoogi arendamine, majanduse elavdamine, uute töösuhete reguleerimine, haridusse ja teadmistesse panustamine. Samuti on meil ühised arusaamad tervise-, pensioni- ja tööturupoliitikates ja avaliku sektori arendamises,“ tõi Keskerakonna esimees välja.Peep Peterson ütles oma sõnavõtus Keskerakonna kongressist osavõtjate ees, et viimased kaks aastat on elu läinud Eestis paremaks.„Lepingu eesmärgiks on ühiselt seista õiglasema riigi eest igaühele, sest minna on veel pikk tee,“ ütles Peterson. „Ametiühingud ja Keskerakond on sarnased organisatsioonid, mille liikmed esindavad läbilõiget Eesti elust. Ühisosa on suur ja edasiliikumiseks on koostöö hädavajalik.“„Soovin tunnustada Eesti Ametiühingute Keskliitu järjepideva pühendumuse eest tööinimeste heaolu ja õiguste eest seismisel,“ ütles Ratas. „Keskerakond on jätkuvalt avatud aruteluks kõigi Ametiühingute Keskliitu täiendavate ettepanekute osas. Kindlasti saab meil olema tulemuslik koostöö.“Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimisteks esitasid ametiühingud oma seisukohad, kuidas Eesti elu edasi viia ning seadsid eesmärgid erinevates valdkondades, mis sai aluseks Keskerakonna ja Eesti Ametiühingute Keskliidu koostanud koostöölepingule.

Algas hääletamine ja lõunapaus, tagasi kell 15.

Nüüd räägib Jüri Ratas Keskerakonna esimehekandidaadina.

Keskerakonna pressiteade: Ratas: Keskerakonna tulevikuvisioon on tugeva keskklassiga õiglane riik Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas erakonna kongressil peetud kõnes, et erakond vajab veenvat valimisvõitu, et jätkata tugeva keskklassiga õiglase riigi ehitamist. Ratas sõnas, et riiki, kus nii tööealised kui ka eakad on kindlad oma igapäevase toimetuleku osas, kus hea haridus, õigeaegne ja kvaliteetne tervishoiuteenus ning kõigiks elulisteks vajadusteks piisav pension on kättesaadavad hüved, ei ehita paari aastaga. „Selleks ei piisa 25st kohast parlamendis. Me vajame veenvat valimisvõitu!“ rõhutas Ratas.Ta selgitas, et Keskerakonnal tuleb valimised võita, et välistada Reformierakonna ja EKRE äärmusparempoolse valitsuse loomine. „See ei teeniks õiglase Eesti ega enamuse Eestimaa elanike huve. Õiglane riik austab kõiki oma inimesi, mitte ei vastanda kogukondi küüniliselt häälte nimel. Meie sõnum on lihtne ja selge – kõik 1,3 miljonit on meie inimesed. Keskerakond ei jäta mitte kedagi maha!“ kinnitas peaminister. Ta tõdes, et väljakutse saab olema raske, aga kui Eesti kaldub taas paremale, süveneb ebavõrdsus veelgi ning oleme jätkuvalt riik, kus vähesed on jõukad, liiga paljud on vaesed ning keskklass ei suuda oma õiguste eest seista. „Ma palun teid kõiki, kes te siin saalis olete või meid kodudes kuulate – tulge meiega sellele teekonnale. Oodatud on kõik, kes soovivad käed külge lüüa ja koos panustada,“ kutsus Ratas erakonda toetama ning sellega liituma. Keskerakonna esimees tõi välja, et erakonna visiooniks on kasvava rahvaarvuga riik, mis pärandab puhta elukeskkonna ka tulevastele põlvedele, panustab turvalisse, tugeva kultuuri ja targa majandusega Eestisse, kus hoolitakse kõigist oma inimestest. „Peame suutma oma sotsiaalsüsteemi teha nii targaks, et see aitab inimest seal, kus ta vajab abi tõhusalt ja kiirelt. Mitte ei raiska aega ja raha tarbetule bürokraatiale,“ sõnas Ratas, et jätkuvalt on Keskerakonna jaoks olulised just sotsiaalteemad. Ratas peatus ka poliitilisel kultuuril, mis peab tema sõnul olema tasemel, kus poliitik, kes õhutab kasutama vägivalda, mõnitab või alandab oma oponente, käitub matslikult ja ebaviisakalt, saadetakse ametikaaslaste ja kogu ühiskonna poolt pingile jalga puhkama. „Sama kehtib ka ebaausate kavatsustega poliitikasse tulnute suhtes. Eesti Keskerakonnas valitseb nulltolerants korruptsioonile,“ ütles erakonna esimees.Samuti kinnitas Ratas veel kord, et on peaminister igale Eestimaa inimesele. „Teeme üheskoos tööd, kuni saame oma kodumaa kohta uhkusega öelda, et Eesti on õiglane riik kõigile!“

Ratas: tuleb välistada Reformierakonna ja EKRE äärmusparempoolne koalitsioon. Kõik 1,3 miljonit on meie inimesed, Keskerakond ei jäta kedagi maha.

Ratas: Keskerakonnas valitseb nulltolerants korruptsioonile.

Ratas: panustame vähemalt 2% SKTst riigikaitsele.

Ratas: me vajame veenvat valimisvõitu. Teekond võib olla raske, aga jõuame sinna, kui püsime õigel keskteel. Meie visioon on kasvava rahvaarvuga riik. Ehitame sellist Eestit, kuhu inimesed tahavad jääda ja varem lahkunud naasta. Kallid kaasmaalased, kelle elutee on viinud kaugele. Teadke, et olete alati tagasi oodatud.

Ratas: Keskerakond kannab vastutusekoormat ka välis- ja kaitsepoliitikas. Meilt oodatakse vastuseid kõigis küsimustes.

Keskerakonna pressiteade: Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas kongressi kõnes, et valijad hindavad erakonna tööd valitsuses ning tugeva erakonnaga soovitakse liituda. Erakonda astumisest andis teada ka Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets.Esmakordselt kongressi ees erakonna esimehe ja peaministrina seisnud Ratas alustas oma kõnet õnnitlusega erakonna kahekümne seitsmenda sünnipäeva puhul ning tõi välja, et viimased kaks aastat on erakonnale toonud erakonna esimehe vahetuse, üle kümne aasta taas valitsusse tõusmise ja võimaluse seista oluliste reformide eest. „Riigi valitsemise kõrval oleme panustanud palju Keskerakonna tugevdamisse ning aastate jooksul kuhjunud murede lahendamisse,“ peatus esimees ka büroo müügi tagamaadel ning rõhutas, et Keskerakond on täna vastutustundlik, tugeva finantsdistsipliini ning läbipaistvate rahaasjadega erakond.Ratas jätkas, et 2016. aastal kandideerides kinnitas ta, et Keskerakond ei paindu valitsusse tõustes ja seisab oma väärtuste eest. „Meie programmilised raamid on karastunud terasest ning lähtume alati erakonnaliikmete ja kõigi Eestimaa inimeste ootustest. Meie toetajate kasvav hulk näitab, et oleme õigel teel,“ ütles ta, lisades, et iga meeskond vajab nii kogenud tegijaid kui uusi tulijaid.Erakonna esimees tänas Keskerakonnaga liitunud riigihalduse ministrit Janek Mäggi, endist sumomaadlejat ja ettevõtjat Kaido Höövelsoni ning varasemat regionaalministrit Jaan Õunapuud. „Olen õnnelik, et meiega on otsustanud ühineda ka Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets. Mikul on pikaajaline juhikogemus nii kohaliku omavalitsuse tasandil kui nõunikuna Riigikogus ja Euroopa Parlamendis,“ rääkis Ratas.Ta tõi välja, et erakond on murdnud valitsuses mitmeid müüte, millest üks kõlas aastaid, et riiki ei saa edukalt Reformierakonnata juhtida. „Majandus kasvab, Eestimaa elanike elujärg paraneb, varasematel aastatel lahkunud inimesed naasevad kodumaale. Kokku saabus Eestisse 2017. aastal 5258 inimest rohkem, kui siit lahkus,“ rõõmustas peaminister. Oluliste punktidena tõi peaminister välja ka maksureformi, millega sajad tuhanded inimesed võidavad igakuiselt 64 lisaeurot, kuid mille osas on Reformierakonnaga ka suurimad erimeelsused. „Huvitaval kombel on meie elukutseline kriitik Reformierakond opositsiooni langedes oma kunagist retoorikat tugevasti muutnud. Nüüd lubavad nad säilitada 500 eurose maksuvaba tulu, kuigi nende eesmärk 2019. aastaks oli vaid 205 eurot. Maksuvaba tulu soovivad nad aga laiendada ka ühiskonna kõige jõukamale osale,“ rääkis Ratas ning rõhutas, et Keskerakond sellega ei nõustu ning 200 miljonit eurot suunaks erakond erakorralise pensionitõusu teostamiseks.Ratas lisas, et mitusada miljonit lisaraha on koalitsioon panustanud tervishoidu, et järk-järgult lühendada ravijärjekordi, otsustavalt on suurendatud kohalike omavalitsuste tulubaasi, kindlamalt tunnevad ennast põllumehed, Tallinna eeskujul on bussitransport maakonnaliinidel tasuta ning ellu on viidud vajalikud palgatõusud kultuuri-, haridus- ja sisejulgeolekutöötajatele. Keskerakonna esimees sõnas, et erakonna edu saladus ongi see, et seistakse iga inimese heaolu eest küsimata, kus ta elab või kellena töötab, millist maailmavaadet kannab või mis soost ja rahvusest ta on. „See keskne põhimõte eristab meie koduerakonda kõigist teistest. Ja just seetõttu on Keskerakonnal kanda erakordselt oluline ning vastutusrikas roll Eesti poliitikas,“ rõhutas Ratas.

Ratas: me ei ole nõus tervishoiu hiiliva erastamisega. Eestit ei ole vaja tagasi pöörata, peame minema edasi. Kõik katsed lõhkuda solidaarset tervishoiusüsteemi tuleb juba eos tagasi lüüa.

Ratas: meie programmilised raamid on karastunud terasest. Meie toetajate hulk kasvab, see näitab, et oleme õigel teel. Tänan meie koalitsioonipartnereid. Oleme näidanud, et Eestit saab edukalt juhtida ilma Reformierakonnata. Majandus kasvab, siit lahkunud inimesed naasevad Eestisse. Maksulaekumised on sel aastal 8 kuuga laekunud 60 miljonit rohkem kui riigieelarves prognoositi. Meie kriitik Reformierakond on opositsioonis oma retoorikat muutnud, ka nemad lubavad säilitada 500 eurot maksuvaba tulu, aga lubavad seda laiendada kõige jõukamatele. Tahaks neilt küsida, kus nad 17 aastat olid. Reformierakond tõstis maksuvaba tulu 10 euro kaupa. Nende tempoga oleksime 500 maksuvaba euroni jõudnud aastaks 2050. Keskerakond pole nõus poliitikaga, mis on vaid jõukamate huvides.

Ratas: oleme liiga pikalt olnud erakond, kelle ridadest lahkutakse. See peab muutuma. Mul on hea meel, et Keskerakonna meeskonnaga liitus Janek Mäggi, kes on end riigihalduse ministrina tõestanud. Tänan Kaido Höövelsoni, kes ühines meiega septembris.

Ratas: erakonna büroo müümine võlgade katteks oli raske, aga paratamatu otsus. Garantiikirjad ja muud vastutustundetud otsused jäävad minevikku. Oleme saavutanud kõige olulisema, meie valijad on Keskerakonna valitsuse poliitika heaks kiitnud. Kuuleme järjest rohkem, kuidas inimesed igal pool ütlevad, et riigikogu valimistel toetame Keskerakonda.

Jüri Ratase asemel on hetkel küll rahvatantsuansambel.

Kongress peaks avanema kell 11 Jüri Ratase esimese sõnavõtuga. Kokku on Ratase sõnavõtte päevakorras vähemalt kolm.