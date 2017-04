OTSESTRIIM ja FOTOD: Vabaerakonna liikmed kiitsid ülekaalukalt heaks Krištafovitši väljaviskamise erakonnast

Vabaerakonna esimehe kohale on ainus ametlik kandidaat Artur Talvik. Samale kohale soovib kandideerida ka Jevgeni Krištafovitš, aga tema viskas erakonna juhatus märtsis erakonnast välja. Ilmselt tuleb täna päevakorda ka Krištafovitši avaldus, et tema väljaviskamine tühistataks.



Vabaerakond valib uusi juhte

Juhatuse liikmed tutvustavad nüüd ennast.

Talvik: tulemas suurte muutuste aeg. Erakonnana peame olema selleks valmis ja otsima põnevaid lahendusi. Tulevikku vaatamine peaks olema meie põhiline eesmärk. Tulevik on täis üllatusi ja nõuab intelligentseid, kohanemisvõimelisi lahendusi. Usun Vabaerakonda, usun, et meil on ees suur tulevik. Selle nimel peab tööd tegema.

Talvik: Rail Baltic hea näide vabakonservatismist. Konservatiivne pool ütleb, et teeme korda olemasoleva raudtee. Vaba pool ütleb, et teeme vana korda, aga kui maailm hakkab kasutama väga kiireid ühendusi, siis ühendame Eesti Euroopa ülikiirete ühendustega, nagu hyperloop. Jätame ühe astme vahele ja hüppame kõige modernsemate lahenduste juurde.

Talvik: kui vaatate tänast Eestist, siis on sotsiaalliberaalne Eesti, kes on valmis globaalsuse katlas keema ja teiselt poolt äärmuskonservatiivne seltskond, kes tahaks kapselduda ja panna piirid kinni. Meile on suur lõhe nende kahe leeri vahel täitmata. Seda võib nimetada nimega vabakonservatism.

Talvik: probleemiks, et intelligentne vestlus trollitakse surnuks. Intelligentsed inimesed tõmbuvad tagasi ja ei taha vestluses osaleda. Kutsun üles austama oma kolleege, enamik teevad poliitilist tööd vabast tahtest. Kui vaba tahe on häiritud, siis mõistlikud inimesed tõmbuvad taamale.

Talvik: Vabaerakond on 2 aasta jooksul palju ära teinud, aga asjad on legoklotsidena laiali. Uue esimehe ülesanne on klotsid kokku tõmmata ja Vabaerakonna töö sisu inimesteni viia. Üks suurimaid puudusi on, et head mõtted ja ettepanekud ei ole inimesteni jõudnud. Kommunikatsioon on olnud nõrk, sõnumite täpsus liiga keeruline. Võime teha keerulisi asju, aga sõnum peaks olema arusaadav kõigile inimestele. Erakond ei pea olema suur, kaasaegses erakonnas peaksid olema ühendatud visionäärid ja missionäärid. Kõigepealt kvaliteet, siis kvantiteet. Erakonna suurus on juba väga hea, kuigi kvaliteetseid liikmeid võiks juurde tulla, kes panustaksid erakonda.

Oma seisukohtasid tutvustab esimehekandidaat Artur Talvik.

Krištafovitši väljaviskamise poolt on 108, vastu 4, erapooletuks jäi 20 inimest. Peale otsuse teatavakstegemist tuli aplaus.

Järgmisena tuleb arutusele Krištafovitši väljaviskamise küsimus.

Esireas, kus istub juhtkond, on kõigil käed püsti, taga vähem. Silveti väljaviskamise vastaseid on vaid 2, poolt 103 erapooletuid on 22. Silveti väljaarvamine jäi kehtima.

Põhikirjamuudatused on läbi, arutama hakatakse erakonnast väljavisatute palveid tagasivõtmiseks. Esimesena arutatakse Marju Silvet juhtumist.

Muudatusettepanek: pikendada Vabaerakonna juhatuse ja esimehe ametiajad ühest aastast kaheni. Juhatuse liige ja esimees ei saaks olla rohkem kui kaks ametiaega järjest. Ettepanek kukkus hääletusel läbi.

Iga põhikirjamuudatus hääletatakse eraldi läbi.

Sergei Metlev hakkab rääkima Vabaerakonna põhikirjamuudatustest.

Andres Ammas hakkab rääkima fraktsiooni tööst.

Vabaerakonna aukohtu esimees kaitseb otsust Jevgeni Krištafovitš välja visata. Ta kritiseeris pikalt Krištafovitši.

Vabaerakonna tegevjuht Märt Meesak tutvustab erakonna rahalist olukorda.

