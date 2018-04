OTSEPILT | Sotsiaaldemokraatlik Erakond alustab eneseanalüüsiga: kuhu edasi, kuidas panna kuueprotsendiliseks kahanenud reiting kasvama?

Täna ennelõunal kogunevad sotsid, et vaadata tagasi möödunud kohalikele valimistele ning analüüsida, mida teha teisiti, et veel enne riigikogu valimisi oma reitingut tõsta. Nimelt on sotside toetus langenud pelgalt kuue protsendini.

Päeva juhatab sisse SDE juhatuse liige Marju Lauristin. Keskpäeval algab paneelarutelu, kus osalevad Jevgeni Ossinovski, Indrek Saar, Andres Anvelt, Sven Mikser, Anu Toots. Väitlust modereerib Praxise juhatuse esimees Tarmo Jüristo. Arutluse alla tulevad nii möödunud valimised, kui ka praegune olukord erakonnas. Kindlasti pannakse ka paika tegevuskava 2019. aastal toimuvateks riigikogu valimisteks. Loe, mis sotsid räägivad, Delfi otseblogist! SDE paneelarutelu: mis on õnnestunud? mis mitte? kuhu edasi? Ossinovski taandumist arutasid ETV saates "Foorum" ka teiste Eiki Nestor, Mailis Reps, Urmas Reinsalu ja Kristen Michal ning arvamuslauas Erik Moora ja Aivar Hundimägi.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foorumi-otseblogi-kuidas-mojutab-ossinovski-taandumine-ministrikohalt-sotside-reitingut-ja-valitsuse-toovoimet?id=81726947 Pärast rekordmadala toetuse ilmsiks tulemist andis parteijuht, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski teada, et loobub ministriportfellist ja keskendub nüüdsest ainult erakonna juhtimisele. Kas see samm pidanuks sotside madalat toetust tõstma? http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-sven-mikser-sotside-reitingut-poleks-see-tostnud-kui-ossinovski-oleks-varem-tagasi-astunud?id=81819749 Sotside toetus on viimasel ajal olnud langustrendis. Turu-uuringute AS-i viimatise küsitluse järgi on SDE reiting langenud lausa kuuele protsendile.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-uuring-sotsid-kukkusid-valimiskunnise-servale-irl-selle-alla-ratase-valitsus-tervikuna-on-nadis-seisus?id=81815603