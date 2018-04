OTSEPILT | Sotsiaaldemokraatlik Erakond alustab eneseanalüüsiga: kuhu edasi, kuidas panna kuueprotsendiliseks kahanenud reiting kasvama?

SDE paneelarutelu: mis on õnnestunud? mis mitte? kuhu edasi?

Mikser lisas veel, et taasiseseisvunud Eesti aja jooksul on sotsid väga palju ära teinud, ent selle eest liiga vähe kiita saanud.

Välisminister Sven Mikser aga leiab, et sotsidel ei ole teistest eristumise plaani. Eeskätt ka seetõttu, et teised on väga kindlalt oma raamides ja väärtustes kinni. "Meenutaksin siin läänelikku suhtumist, et hea toode müüb end ise: kui sa ikka niivõrd hea oled, siis inimesed leiavad su ise üles."

Jüristo tõstatas ministritele küsimuse: kuidas olla sots ühiskonnas, kus kõik on mingil määral sotsid?

Algab diskussioon: väitlust modereerib Praxise juht Tarmo Jüristo.

Toots märkis, et on vaja elukaarepõhise poliitika trajektoori ja tulevastel valimistel tuleks keskenduda just selle kitsaskohtadele. Näiteks märkis, et sotsid võiksid keskenduda just üleminekuperioodidele inimeste elus. Tootsi sõnul on see teema, millega sotsid võiksid ja peaksid tegelema.

Toots rõhutas, et sotsidelt on liiga palju teemasid ära kaaperdatud, mis tuleks tagasi endale saada.

Toots ütles, et käis ka sotsiaaldemokraatide veebilehel ja märkis, et uudisvoog on hajevil ja ebaloogiline. "Isegi kõnelejad on kuidagi juhuslikult valitud. Näiteks lugesin üht artiklit ja mulle tundus, et see on pigem (neo)liberaalne," möönis Toots.

Toots tegi ülevaate ka lähiajaloost: nimelt on sotsid taasiseseisvunud Eesti ajal olnud seitsmes valitsuses. Küll aga nentis Toots, et nende jälg valitsuses olles pole olnud piisavalt suur."Kohati tundub, et need ministriportfellid on nagu kukkunud sotsidele sülle," ütles Toots.

Toots tegi sotsidele ettepaneku, et sotsid peaksid rohkem rõhuma töökoha demokraatiale, tuues selle avalikkuseni, pidada sel teemal debatte.

Tootsi sõnul on sotside peamine teemavaldkond valimistel töötajate õiguste kaitse. "Paraku see ei ole aga teema, mida kogu valijaskond ootab," sõnas ta. Veel toob Toots välja haridusteema, üks olulisemaid teemasid valijate jaoks. "Teema, mida võiksid oodata, et sotsid omavad, on kaaperdatud teiste erakondade poolt nagu Reformierakond või Keskerakond. Siit tulebki probleem - sotsid ei suuda olla ühe teema omanikud," möönis Toots.

Anu Toots märkis, et värske riigihalduse ministri kandidaat Janek Mäggi taust sobib väga hästi praegusesse ühiskonda, kus sageli on ettevõtetes just suhtekorraldajad need kõige olulisemad. "Kui vanasti oli firma kõige tähtsam isik raamatupidaja, siis nüüd on see muutunud, paljud ametikohad on asendatud arvutitega. Praegu on kõige respekteeritud inimene ehk suhtekorraldaja ja selles mõttes on Janek Mäggi taust ministrile sobiv. Jaak Aab ehk esindaski pigem seda raamatupidajate aega," ütles Toots.

Tallinna ülikooli õppejõud Anu Toots juhatab debati sisse. Väitluses osalevad Jevgeni Ossinovski, Indrek Saar, Andres Anvelt ja Sven Mikser.

Ossinovski taandumist arutasid ETV saates "Foorum" ka teiste Eiki Nestor, Mailis Reps, Urmas Reinsalu ja Kristen Michal ning arvamuslauas Erik Moora ja Aivar Hundimägi.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foorumi-otseblogi-kuidas-mojutab-ossinovski-taandumine-ministrikohalt-sotside-reitingut-ja-valitsuse-toovoimet?id=81726947

Pärast rekordmadala toetuse ilmsiks tulemist andis parteijuht, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski teada, et loobub ministriportfellist ja keskendub nüüdsest ainult erakonna juhtimisele. Kas see samm pidanuks sotside madalat toetust tõstma? http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-sven-mikser-sotside-reitingut-poleks-see-tostnud-kui-ossinovski-oleks-varem-tagasi-astunud?id=81819749

Sotside toetus on viimasel ajal olnud langustrendis. Turu-uuringute AS-i viimatise küsitluse järgi on SDE reiting langenud lausa kuuele protsendile.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-uuring-sotsid-kukkusid-valimiskunnise-servale-irl-selle-alla-ratase-valitsus-tervikuna-on-nadis-seisus?id=81815603