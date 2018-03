OTSEPILT | Riigikogu arutab, kuidas saaksid eakad väärikalt elada nii, et lapsed ei peaks oma elu pühendama nende hooldamisele

Riigikogu täiskogu istungil kell on täna olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas eakana hakkama saada – hoolduskindlustuse loomine?“ arutelu.

Ettekande teevad sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, kollektiivse pöördumise „Hoolduskindlustuse loomine“ esindaja arst, geriaatria dotsent Kai Saks, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja Tartu Linnavalitsuse hoolekandeteenistuse juhataja Maarika Kurrikoff.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti sõnul on parlamendis peetav arutelu suunatud lahenduste otsimisele.

„Oleme olukorras, kus paljudel käib oma eakate vanemate eest hoolitsemine üle jõu. Samas paneb seadus hoolduskoormuse just laste ja lastelaste õlgadele. Küsimus on eeskätt selles, kuidas riik ja omavalitsused saavad keerulises olukorras peresid toetada, et hooldust vajavad inimesed saaksid õige teenuse ja nende lähedastel ei jääks elu elamata,“ ütles Kütt.

„Igaühel peab olema õigus väärikalt vananeda. Kuna Eesti ühiskond vananeb, siis tuleb juba lähiajal langetada otsused, mis toovad hooldusesse raha juurde ja annavad inimestele ühtlasi kindlustunde, et vajadusel nende kulud kaetakse,“ lausus Kütt.

Tänane arutelu on jätk sotsiaalkomisjoni senistele istungitele samal teemal. Oktoobris arutas komisjon koos huvigruppidega kollektiivset pöördumist, milles tehakse ettepanek luua hoolduskindlustus, ja detsembris saadi ülevaate hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma tööst. Nüüd arutatakse hoolduskoormusega seotud probleeme ja hoolduskindlustuse ideed komisjoni ettepanekul riikliku tähtsusega küsimusena.