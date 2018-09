OTSEPILT | Reportaaž Tallinna autostumisest - autojuht, jalgrattur ja jalakäija liiklevad tipptunnil Tallinnas

Katse eesmärk on veenduda Eesti pealinna autostumises. Tipptunni ajal liiklemine on ohtlik ning vaevaline, sihtpunktidesse jõudmine võtab aega.

Videograafid alustavad liiklemist Narva maanteelt, kust nad suunduvad eesmärgita suunas edasi. Jalakäija lubas kõndida trajektooril Liivalaia, Pärnu maantee ning sealt edasi minna Kristiine suunas. Jalgrattur arvas, et tema jõuab tunni vältel kõige kaugemale. Autojuht plaanis sõita mööda Tartu maanteed Järvevana teele, kuid ennustas, et jääb sinna kinni.

No comment vormis videoblogi on teie ees - oma silm on kuningas, kas autod on Tallinna üle võtnud?