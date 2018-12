OTSEPILT | Mis saab Eesti koolist? Haridustöötajad nõuavad poliitikutelt vastuseid

Haridustöötajate liidu poliitdebatt

Jutt direktoritest - enamus direktoreid on poliitilise taustaga. EKRE esindaja: "nad on käpikud, õpetajatel puudub sõnaõigus direktoreid paika panna," kirjeldab ta. Moderaator põrgatab palli Mailis Repsile, kes kommenteerib, et suuresti sõltub direktori poliitiline taust piirkonnast. "On ka neid kohti, kus õpetajatel on tohutu jõud, õpetajaskonda koos haridustöötajatega on ligi 70 000," toob Reps välja.

Esimene suur teemaplokk on see, kuidas noored kooli tööle meelitada, Kõik poliitikud nendivad, et noori oleks kooli vaja ning tuleb astuda täiendavaid samme, et seda teha. EKRE esindaja toob probleemina välja selle, et noori õpetajaid ei võeta "õpetajate toas" omaks - puudu on mentorprogrammid ning muud tugifunktsioonid, kuidas õpetajaid hoida. Näiteks saaks riik veel vähendada koormust või seda jaotada - Isamaa esindaja Tõnis Lukas nimetab, et noored õpetajad esialgu pabistavad tunde ette valmistades.

Teised debateerijad on Tõnis Lukas, kes teatas hiljuti, et naaseb poliitikasse suurte plaanidega just haridusvaldkonna tarvis. Märt Läänemets Vabaerakonna esindajana õpetab TÜs kõike (või vähemalt paljut), mis puudutab Hiinat. Maris Lauri Reformierakonnast on muuhulgas kandnud haridusministri portfelli ning andnud loenguid EBSis. Toomas Jürgenstein sotsidest annab filosoofiatunde Tartus ning Keskerakonna esindaja Mailis Reps, kes on valdkonnaminister.

Debatt algas. Kandidaadid tutvustavad ennast ning ehk kõige huvitavam on EKRE esindaja Robert Kiviselg, kes on laiale avalikkusele tundmatu. Robert räägib endast, et on õpetaja Pärnus, mistõttu on haridusmaastik talle südamelähedane.