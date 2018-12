OTSEPILT | Marianne Mikko eestvedamisel toimub Tallinnas naiste õiguste teemaline konverents

„Eesti naised on maailma kõige kõrgemini haritud naised. Töötasu on aga millegipärast kehvem kui meestel,“ ütles ENPA Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko. „Võrdse töö eest peab maksma võrdset palka. See on inimõigus,“ toonitas ta.

Konverentsil teeb ettekande ENPA president Liliane Maury Pasquier, kes keskendub palgalõhe probleemile. Tema sõnul pole naiste majandusliku iseseisvuse tagamine üksnes inimõigus, vaid ka võimalus anda naistele väljapääs ärakasutavast suhtest.

Samuti teeb ettekande ENPA Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esimees ja Bundestagi liige Frank Schwabe, kes räägib ÜRO soolise võrdõiguslikkuse kampaaniast HeForShe ja Saksamaal kasutatavast kvoodisüsteemist.

Ettekannetele järgneb soolise palgalõhe vähendamise teemaline vestlusring, milles osalevad Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (BPW Estonia) liige Leena Kivisild, idufirma OÜ Timbeter juht Anna-Greta Tsahkna ja riigikogu liige Jevgeni Ossinovski.

Konverentsi avab Marianne Mikko ja tervitussõnadega esineb riigikogu esimees Eiki Nestor.