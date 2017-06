OTSEPILT: Jaak Aab, Mailis Reps ja Yana Toom veavad arutelu "Kust lapsed tulevad?"

Täna kell 9.30 peab Keskerakond konverentsi "Kust lapsed tuelvad?". Arutatakse valitsuse seniseid samme perepoliitikas ning võimalusi teha nii, et meie peredes oleks rohkem lapsi.

Konverentsi avab Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas ning üritust modereerivad Jaak Aab, Mailis Reps ja Yana Toom.

Delfi teeb konverentsist otseülekande, mis algab kell 9.30 ja lõppeb orienteeruvalt kell 14.

Endine sotsiaalminister ning konverentsi üks esinejatest Jaak Aab sõnas, et üheks olulisimaks võtmeküsimuseks Eestis on sündivuse suurendamine. "Laste saamine on tähtis samm ning statistika näitab, et noored lükkavad erinevatel põhjustel laste saamist järjest enam kaugemasse tulevikku. Riigi ülesanne on pakkuda omaltpoolt turvalisus- ja kindlustunnet, et oleks julgust seda olulist sammu ette võtta," rääkis Aab. Ta lisas, et oluline on arutleda enam ka selle üle, kuidas jõuda sinnani, et lapsi oleks peres rohkem kui üks või kaks. "500-eurone riiklik toetus alates kolmandast lapsest on kindlasti üks oluline valitsuse samm suurperede toetamisel, kuid peame mõtlema, kuidas saame veelgi jõulisemalt perepoliitikat fookusesse tõsta," ütles Aab.

Konverentsil arutataksegi lähemalt erinevate rahaliste toetuste üle, samuti ka paindliku vanemapuhkuse ning huvitegevuse üle, millede osas on valitsus ka esimesed olulised sammud juba teinud.