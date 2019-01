OTSEPILT ja -FOTOD | Vanalinnas võtsid võimu naised! Ülemaailmset naiste marssi kaaperdavad poliitikud kampaaniategemiseks

Marss algab Viru väravate juures, liikudes läbi vanalinna Telliskivisse. Marss on osa ülemaailmsest liikumisest, mis sai alguse 2017. aastal USAs, päev pärast Donald Trumpi ametisse nimetamist, mil naised tulid tänavatele seni USA ajaloo suurimaks protestiks. Samal ajal marsitakse erinevates maailma nurkades ja nüüd ka Eestis.

Üks naiste marsi korraldajatest Kadi Viik kommenteeris, et paljud soolise ebavõrdsuse probleemid on väga tõsised, näiteks naistevastase vägivalla levik, aga ühises tegutsemises on ka rõõmu ja lootust.

Naiste marsi korraldaja Triin Toomesaar rõhutas, et see pole marss meeste vastu. "Naiste marss on ühe unistuse poolt! Naiste marss annab iga laupäeval astutud sammu kaudu meile jõudu ja usku liikuda lähemale unistusele võrdsemast esindatusest, võrdsemast palgast, vägivallavabast elust ja kestlikult hoitud koduplaneedist," lisas Toomesaar.

Delfi piltnik kommenteeris, et kümmekond minutit enne marssi oli huvi leige. "Kohal on vaid paarkümmend inimest, seejuures pressi rohkem," kirjeldas ta. Siiski võis mõne minuti pärast kohale marssimas näha erinevate parteide poliitikuid - rohelised, sotsid, esindajad Keskerakonnast.

Jevgeni Ossinovski kommenteeris Delfi reporterile, et naiste osakaal poliitikas on suurenemas, kuid paraku on poliitika meeste poolt domineeritud.

Kohal on umbes sadakond inimest, marsi algus venis paarkümmend minutit, kuid meeleolu hoiti üleval trummipõrina ning lauluviisiga.