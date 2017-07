OTSEPILT JA FOTOD | IRL-i linnapeakandidaat on Raivo Aeg, kampaania tugineb korruptsioonivastasele võitlusele Tallinnas

IRL-i linnapeakandidaat kohalikel valimistel on endine kaitsepolitsei juht Raivo Aeg, kes kandideerib Mustamäel.

Keskerakonna linnapeakandidaadiks on Taavi Aas, sotsiaaldemokraatidel Rainer Vakra, Reformierakonnal Kristen Michal ja EKRE-l Martin Helme. Vabaerakond oma nimekirjaga valimistele ei lähe.

Raivo Aeg ütles avakõnes, et otsus tema kasuks sündis eile õhtul pärast pikka sisulist arutelu eri kandidaatide omaduste ja võimaluste üle. Tundub, et IRL-i kampaania keskendub korruptsioonivastasele võitlusele, ausale ja läbipaistvale linnajuhtimisele.

"On alanud kohtumenetlus linnapea üle, toimub kohtumenetlus Tallinna linnavolikogu esimehe üle, alles hiljuti pidi üks Tallinna abilinnapea lahkuma oma ametist, kuna sai korruptsioonikahtlustuse. Tänane ladvik pole kaugenenud korruptsioonist, nad on endiselt korruptsioonialtid," märkis Aeg, lisades, et aastatega on võimalik Tallinn korruptsioonivabaks muuta, kui lõpetada Keskerakonna ainuvõim. Aeg märkis, et 13 protsenti (200 inimest) Tallinna linna ametnikkonnast on aheldatud Keskerakonna külge läbi liikmelisuse.

IRL-i linnapeakandidaat keskendus ka Keskerakonna siseheitlusele. "Kuhu kaldub kaalukauss? Kas uuendusmeelse Keskerakonna poole või sinnapoole, kuhu tekivad siirded Moskvast?" küsis Aeg.

Aeg ütles, et "kolme õe" ja tänase peaministri debatt on otsene oht riigi julgeolekule. "Kui näeme, milliseid sõnumeid kannab Yana Toom - mis sõnumeid ta edastab Venemaal Eesti kohta, mis sõnumeid edastab ta Eestis," sõnas Aeg, tuues näiteks Toomi sõnavõtu, kus ta tituleerib eesti keelt väljasurevaks keeleks.

Loe veel

Lisaks on Aegi sõnul suureks ohumärgiks, kui üks erakond hakkab üle ostma teist erakonda. Aeg ostutas hiljuti avalikustatud Keskerakonna ja EKRE 100 000 euro diili.