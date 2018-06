OTSEPILT JA -BLOGI | Valitsus otsustas, et tselluloositehase eriplaneering lõpetatakse

Teema on olnud pikka aega õhus ja poliitikud on pikalt eri variante kombanud. Hiljuti kinnitasid nii sotsid kui Isamaa, et ei toeta eriplaneeringuga jätkamist. Keskerakond aga jättis otsad siiski lahtiseks. Mailis Reps sõnas teisipäeval, et otsus tehakse neljapäeval ehk täna.

Täna leiti konsensus. Peaminister Jüri Ratase sõnul takistab kohaliku kogukonna ja omavalitsuste vastuseis tehase eriplaneeringu elluviimist ning seda ilmestavad ka mitmed kohtuvaidlused. "Olen korduvalt rõhutanud, et valitsus ei soovi juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi. Ettevõtted ja suured investeeringud loovad inimestele töökohti ja kasvatavad terve ühiskonna jõukust. Samas on selge, et kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata tööstust rajada ei saa," ütles ta.

Riigi eriplaneeringu lõpetamise kohta teeb valitsus otsuse pärast lõpetamismenetlust, milleks praeguste hinnangute kohaselt võib kuluda mitu kuud.

Kas valitsus lõpetab tselluloositehase eriplaneeringu?

Algas küsimustevoorAjakirjanik: Kas eriplaneeringu lõpetamine on tunnistamine, et selle algatus oli viga. Kas see on edaspidi aluseks riigi eriplaneeringu kasutamisel ja kas edaspidi äriprojektide elluviimiseks seda ei kasutata?Ratas: Ma kordan üle, et sõbralik ärikeskkond on oluline. Antud eriplaneeringu puhul oli tugev erasektori huvi. Valesti läks see, et kohalik kogukond ja omavalitsustega toimunud diskussioon ei olnud viljakas, kommunikatsioon on olnud puudulik.Aga kui projekt hõlmab suuri maa-alasid ja on oluliselt ka rahvusvaheliselt, siis on eriplaneeringu kasutamine võimalik.Mäggi: Antud otsus puudutas konkreetsed juhtumit. Plaanime kindlasti ettevõtjatega läbi rääkida. Ma usun, et on täiesti võimalik, et see plaan B meil tekib.Minu arust ebaõnnestus ettevõtjate koostöö kohalike inimeste ja kohalike omavalitsustega. Meil on Eestis mitmeid näiteid, kus see on väga hästi õnnestunud. Kui sa oled ettevõtja, siis on see eelkõige sinu ülesanne jõuda selle tulemuseni, mida sa soovid saavutada. Mina ütlen, et võib-olla ei tehtud midagi valesti, vaid lihtsalt ebaõnnestututi. Ettevõtluses on see täiesti tavaline.

Riigihalduse minister Janek Mäggi: Eriplaneeringu lõpetamise põhjused tõi peaminister välja. Valitsus leidis pärast pikka arutelu, et sellisel kujul me edasi minna ei saa. See tähendab seda, et rahandusministeerium valmistab ette põhjendused ja kuulab ära ettevõtjad. See võtab paar, võib-olla kolm kuud ja siis saab selle eriplaneeringu lõpetada. Oluline detail on see, et see ei tähenda seda, et valitsus ei soovi, et tehas üldse Eestisse ei tuleks. Otsus oli konkreetse eriplaneeringuga seotud.

Ratas: Räägime kindlasti läbi ka ettevõtjatega, kas neil on tehase asukoha osas alternatiivseid ettepanekuid.

Ratas: Oluline on eelkõige olulisemate sihtrühmade täielik vastasseis ja seda ilmestavad ka mitmed käimasolevad kohtumenetlused.Valitsus asub eriplaneeringut lõpetama. Sellest räägib täpsemalt riigihalduse minister Janek Mäggi.

Peaminister Jüri Ratas: Toimus kabinetiarutelu, mille üheks punktiks oli puidurafineerimistehase eriplaneeringu küsimus.Ma olen algusest peale soovinud öelda, et valitsus ei soovi takistada ettevõtlust. Sealjuures peame jälgima ka keskkonda puudutavat. Ühtlasti peame vaatama, mida arvavad kohalikud elanikud.

