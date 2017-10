OTSEPILT JA BLOGI | Riigikogus arutatakse kooseluseaduse tühistamist: kas see lööb mõra koalitsiooni ühtsusesse?

Tegu on eelnõu esimese lugemisega. EKRE lootis, et ehk jõuab eelnõu riigikogu saali juba enne kohalikke valimisi, ent jäi pika ninaga.

Eelnõu oli küll 12. oktoobri istungi päevakorras, ent Keskerakonna liikmed, sotsiaaldemokraadid ja Vabaerakonna liikmed venitasid ühte teist arutelu nii pikaks, ent istungi ettenähtud aeg sai läbi.

Kooseluseaduse kindlad toetajad on sotsid, Jevgeni Ossinovski on rõhutanud, et seadust ei tohiks tühistada. Ka peaminister Jüri Ratas on märkinud, et seadust selle koalitsiooniga ei tühistata.

Samas on näiteks Keskfraktsiooni esimees Kersti Sarapuu möönnud, et ühist seisukohta nende fraktsiooni sees pole. On ka teada, et sotside ja Keskerakonna koalitsioonipartneri IRLi liikmete hulgas on seisukohad kooseluseaduse aadressil pigem negatiivsed.

Istung algas kell 10.

Kooseluseaduse võttis riigikogu vastu ligi kolme aasta eest. Kohalolijatest oli seaduse poolt 40 liiget ja vastu 38, hääletamata jättis 10 saadikut.

Kooseluseaduse tühistamise arutelu

Pilvre (SDE): Mitmes abielu on traditsiooniline, kas ka teine või kolmas või neljas on traditsiooniline?

Helme ütleb, et mitmekesisus lõpeb väga üheülbaliselt. "Inglismaal on väga palju piirkondi, kus mitme naise pidamine on aktsepteeritud norm."

Hannes Hanso (SDE) arvates on kooseluseadus osa suuremast paketist. Toob näiteid riikidest, kus see on seadustatud ja võrdluseks ka riigid, kus see pole seadustatud. Teise gruppi kuulub näiteks Venemaa, Iraan ja Tadžikistan, esimesse Taani, UK, USA. Hanso uurib, kuhu EKRE tahaks, et Eesti kuuluks - kas esimesse või teise.

Enn Eesmaa soovitab tungivalt vägisõnu mitte kasutada.

Abielu võrdlemine mitteproduktiivsete kooseludega ei ole Helme arvates mõistlik.

Helme: Tuleriidale tuleks ajada demokraatiavaenulikud, kes üritavad meie suud kinni toppida. Seda pretensioonikust tuleks naeruvääristada.

Helme: Mitte rääkimine on banaanivabariigi või autokraatia tunnus. Pean seda väga ohtlikuks.

Gräzin (RE): Kooseluseadus ongi homoabieluseadus ja mõistlik oleks seda tunnistada. Aga mis oleks siis, kui defineerida abielu kui kiriklikku kooselamise viisi. Kas sind ei häiri, kui palju on saalis juttu sellest, kuidas räägitakse, et ärgem rääkigem sellest seadusest rohkem ja ärme mine teisele lugemisele?

Helme: Kooseluseadus ei ole inimõigus ega põhiõigus. Sattusin vestlema kampaania ajal ühe lesbiga, kes ütles, et kooseluseadus on põhiõigus, aga see on tegelikult eriõigus.

Helme: Euroopa inimõiguste kohtu otsus on, et samasoolistele ei tohi anda õigust registreerida kooselu. Õigused ei ole grupiviisilised vaid individuaalsed.

Marianne Mikko (SDE) küsib, kuidas Helme saab aru inimeste põhiõigustest.

Helme: Ma ei näe mingit seost. Traditsiooniline perekond aastal 2017 on sama, mis näiteks aastal 2001 - see on üks mees ja üks naine, mis on kuidagi fikseeritud. Ja nende lapsed. See on samasugune olnud kõikides ühiskondades olnud aegade algusest saadik.

Liisa Oviir (SDE): Milline on seos eestlusel kooseluseadusega ja milline on traditsiooniline perekond Eestis aastal 2017.

Helme: Rahvuslik identiteet on erinev kategooria seksuaalsest sättumusest.

Jutt läheb eemale kooseluseadusest.

Helme: Eestlane saab olla kelle vanemad ja mõni või kõik vanavanemad on olnud eestlased. Ma olen kuulnud jaburusi, mis räägivad venekeelsetest eestlastest.

Helme on segaduses ja ei saa aru, millest Pilvre räägib.

Barbi Pilvre palub Helmel defineerida eestlust, arvestades seda, et LGBT inimesed toetavad kooseluseadust.

Helme: Ma ei pea loogiliseks toetada korraga traditsioonilist abielu ja kooselu.

Helme: Absoluutne enamus kõikide erakondade valijaid ei pea samasooliste kooselu suureks väärtuseks.

Pevkur: Perekonnaseaduse järgi kehtibki abielu mehe ja naise vahel. Meie platvorm aga näeb, et kooseluseadus on sooneutraalne.

Arutelu käib hetkel selle üle siis, miks EKRE juba kolmandat korda eelnõuga välja tuli.

Helme: Kui uuel esimehel on uus platvorm, on see suuniseks kogu erakonnale ja fraktsioonile. Ärme teeskle, et fraktsioonides ei ole hääletusdistsipliini.

Terje Trei Reformierakonnast Helmele: Mida te väidate, kas eelmised nupuvajutused on olnud isikute enda tahe või millest te järeldate, et muudatused tulevad erakonna esimehe vahetustega?

Helme: Kui meid veendakse, et tsiviilpartnerlus ei ole tegelikult salaviis minna abielu ümber defineerima. Kui me saame selge kinnituse, et lapsi ei kaasata sellesse tsiviilpartnerlusse, siis me võime seda arutada. Lisaks peab põhiseaduses olema täiendav punkt, et abielu on mehe ja naise vahel.

Helme: Meie seisukoht on, et samasoolised ei vaja mingit riikliku kooselu regulatsiooni. Las nad kolivad kokku ja lahku palju tahavad, pole minu asi. Kooseluseadus on kohutavalt halb seadus - see mismoodi ta vastu võeti, on poliitilise protsessi ja demokraatia vägistamine. On jälk ja ilge, mismoodi see kehtiv on. See mõnitab õigusriigi kõiki põhimõtteid. See tuleks tühistada isegi siis, kui te usute, et see on mingisugune õilis asi. Kas tuleb midagi paremat asemele? No laske käia, pange menetlusse. Kui selleks on olemas parlamendi toetus ja avalikkuse toetus, on see okei, aga meie seda ei toeta.

Gräzin võtab sõna: Olen poolt, et seda seadust tuleks arutada. See peab minema teisele lugemisele. Kas sul seda hirmu ei ole, et kui praegu on halb kooseluseadus, et võib tekkida hea kooseluseadus ja kas me seda tahame?

Helme: Eelmisel korral oli veel teistsugune valitsuse koosseis - nüüd kuulub sinna ka Keskerakond, kes on ise sama seaduse tühistamise eelnõu algatanud.

Helme: Välja on vahetatud IRLi ja Reformi esimees. Reformierakond on võtnud poose, et nad on konservatiivsemad kui varem. Meenutaksin, et kui teil oli kongress, oli selgelt juttu, et erakond nihkub rohkem konservatiivsuse poole.

Küsis Liisa Oviir, et mis seekordsel eelnõul muutunud on.

Helme: Kindlasti saame me enne järgmisi riigikogu valimisi lasta saadikutel uuesti näidata, kuidas seadus kukub menetlusest välja.

Helme: Pean halvaks tooniks, et enne kohalike valimisi rikuti meie kodukorda ehk seadust, lükati seaduse arutamine kaugemale kui seitse töönädalat. On arusaadav, miks seda tehti - enne valimisi ei tahetud oma valijatele silma vaadata.

Sults: Kuna me uuesti anname selle seaduseelnõu sisse?

Helme: Teiseks - kooseluseadust praktikas ei kasutata. Tegelikult pole seadust vaja. Ja kolmandaks on kooseluseadus rakendamata ja ei paista, et saab nii pea rakendatud. Näeme, kuidas kohtute kaudu üritatakse põhiseadusliku korra nöökimise läbi kaaperdada parlamendi rolli ja rakendada seda omal käel.

Helme: On juba praeguses kooseisus kolmas kord, kui üritame tühistada. Meie seisukoht: Samasooliste kooselu ei vaja riiklikku reguleerimist, varalisi suhtest saab reguleerida teiste viisidega.

Algab kehtetuks tunnistamise seaduse esimene lugemine. Esimene ettekandja Martin Helme EKREst.

Kohaloleku kontrollist selgub, et kohal on 79 ja puudub 22 riigikogu liiget.

Istungit on asub juhatama asespiiker Enn Eesmaa

Istungini on jäänud loetud minutid.

