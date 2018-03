OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogu juhatuse valimised: Reformierakonna sisetüli põleb veel eredama leegiga või seistakse ühiselt Kalle Laaneti taga?

Juhatuse esimeheks kandideerib tagasi Eiki Nestor. Pole vaja kohvipaksu pealt ennustadagi, on selge, et ta vajaliku toetuse saab. Eile teatas EKRE, et nad seavad kandidaadina üles Henn Põlluaasa. "Minu poolt on lubanud hääletada inimesi erinevatest erakondadest - nii Reformierakonnast kui ka koalitsioonierakondadest," väitis ta.

Aseesimeesteks kandideerivad Enn Eesmaa ning Kalle Laanet. Kahte aseesimeest valitakse koos. Tõenäoliselt lähevad koalitsioonierakondade hääled Eesmaale. Opositsioonis on koos aknaalustega kokku 47 inimest, neist 30 saadikut Reformierakonnast (kindlasti puudub neist Heidy Purga).

Suur küsimärk ongi: kas kõik reformierakondlased toetavad Laanetit? Erakonna fraktsioon valis Laaneti kandidaadiks 13 poolthäälega, 10 saadikut toetas praegust erakonna esimeest Hanno Pevkurit.

Riigikogu juhatuse valimine

Artur Talvik Vabaerakonnast märkis, et mis puutub aseesimeeste valimisi, siis Vabaerakonna fraktsioon on jätnud valimised vabaks – igaüks hääletagu nii, kuidas õigeks peab. Ta lisas, et nende käest pole hääli küsimas käinud ei Reformierakond ega ka Keskerakond. Talvik lisas, et nemad tahtnuks ikkagi Pevkuri kandidatuuri esitada, aga kuna too ei olnud nõus, siis ei hakanud kiusama.

Helir-Valdor Seeder sõnas Delfile, et EKRE pole IRLi fraktsiooniga suhelnud sel teemal, et IRLi liikmed võiks Põlluaasa toetada. „Juhatuse valimistel üllatusi ei tule,“ hindas Seeder ja märkis, et lähtutakse koalitsioonileppest.

Hääletamine on alanud, oma hääle annab riigikogu esimehe kandidaat Henn Põlluaas.

Juttu jätkub kaugemaks!

Kohapeal viibiv Delfi reporter ütles, et kohaloleku kontrolli ajal polnud Reformierakonna saadikutest kohal Igor Gräzinit, Heidy Purgat ning Keit Pentus-Rosimannust.

Riigikogu esimehe kohale esitasid sotsid Nestori kandidatuuri. Martin Helme esitas EKRE eest Henn Põlluaasa. Helme märkis, et Põlluaas pole kunagi kuulunud komparteisse ning olevat suurem Eesti patrioot kui ükski teine saalisviibijatest.

Kohaloleku kontroll näitas, et kohal on 92 saadikut, puudu hetkel 9.

Valimiskabiinid ootavad, hääletuseni läheb veel natuke aega.

