OTSEPILT-ja BLOGI: Anvelt ja Vaher annavad ülevaate eelmisel aastal krimivaldkonnas toimunust

Anvelt ja Vaher selgitavad, mis 2016. aastal õiguskorras ja politsei töös turvalisuse tagamisel toimus ning räägivad ka tuleviku prioriteetidest.

Anvelti ja Vaheri ülevaade

Vaher: surve Eesti piirile on vähenenud. Üks põhjus veel on see, et meie kuritegelike ühenduste ja gruppidega seotud menetlused on jõudnud kurjategijateni ning nad kardavad siit piiri ületada. Rändekriis Eestile mõju avaldanud ei ole. Oleme Frontexi ja muudes operatsioonides panustamas ja kindlasti kavatsema edasi seda teha.

Vaher: rääkides piirist, siis mullu oli meie suurim väljakutse mõistmaks piirijuhtumeid, neile reageerida, neist täielikult aru saada jne. Seda eriti rändekriisi valguses. Õnneks meie must stsenaarium ei osutunud tõeseks. Maismaapiiril kasvas muidu reisijate arv 7 protsenti, selle põhjuseks Venemaale kehtestatud sanktsioonid, sest sealsed elanikud käivad siin kaupa ostmas. Lennureisijate arv vähenenud, see seotud lendude üldise vähenemisega. Üldse tõkestasime üle 800 inimese sisenemise erinevatel põhjustel. Eriti sagenesid juhud, kus piiril selgus, et viisa on mõeldud turismiks Eestis, kuid temaga kaasas olnud asjad näitavad, et ta plaanib siit edasi muudesse sihtkohtadesse jäädavalt minna.

Vaher: liiklusõnnetuse tüüpiline põhjustaja on noor, riskialtis mees. Samuti hukkub avariides rohkem noori. See näitab, et peaksime õppima rohkem sõitma ja seda ka ohtlikus olukorras, mitte tegema ära vaid load. Noorim hukkunu oli mullu 2-aastane laps ja vanim 87-aastane jalakäija. Kahjuks jäigi hukkunute arv suuremaks, kui tunamullu.

Vaher: meid mõjutab maailmas toimuv ja peale terrorirünnakuid tuleb palju pommikahtluse teateid. Igast üksi jäetud kingakarbist ja prügikotist saab justkui pomm, sest inimesed on tähelepanelikumad ja selle eest tuleb neid kiita, sest parem karta, kui kahtlustada.Kahjuks tunneme politseinike suhtes agressiivsuse tõusu. See arv ise jäi samaks eelmiste aastatega. Liikluses pole olukord läinud samuti paremaks. Maanteeameti statistika näitab, et minutid teel on läinud pikemaks, seda näitavad ka numbrid.

Vaher: PPA organisatsioon on vähenenud 100-120 inimese võrra, aga patrulltoimkond kasvas kahe võrra. Kasvas prioriteetsete väljakutsete arv, seda enim Tallinna linnas. Sõitsime 147 000 korral üldse inimestele appi ja reageerisime merel. Kõige enam oli avaliku korra rikkumisi, siis liiklusõnnetused ja siis kahjuks ka vägivald. Meie keskmine reageerimise kiirus on 30 minutiti, aga kõige kiiremale kategooria väljakutsele jõuame siiski palju palju kiiremini.

PPA peadirektor Elmar Vaher: PPA iga töötaja teeb igpäevaselt tööd, et meil oleks parem valmisolek kriisideks, vabatahtlikud kaasatud jne. Need suunad, millest pikemalt räägin, on tegevussuunad, mille suhtes tööd teeme. Oli ka raske aasta, sest hukkusid meie kolleegid haapsalu lahel. Samuti oli keeruline aasta.

Anvelt: plaanis on ka koostöös KOVidega, et nende tahtel loomulikult leida viise, kuidas KOVid saaks rohkem panustada kogukonna julgeolekusse. Näiteks kui võtame bussijänese, kes keeldub isikut avaldamast ja ei allu linna korrakaitsele, siis peab kohale kutsuma praegu politsei. Tulevikus oleks need lihtsamad sunninäited kohalikel korrakaitsjatel olemas. See eeldab ka muidugi kindlat kvalifikatsiooni, aga seda on võimalik siseakadeemia juures omandada. Paljuräägitud väärtegude menetluspakett on samuti riigikogus arutamisel, kus lihtsamad asjad (punase tulega üle tee minemine jne) saaksid nö kiirmenetluse ja kus trahvid oleksid praegusest väiksemad. Oluline poliitiline sõnum minu poolt on ka see, et palk on väga oluline, sest loeb ikka inimene.

Anvelt: Mida toob tulevik? Tänane valitsus võttis kindla suuna, et politseinike arv ei tohi väheneda (minu poolt toetus ka Vaherile, et PPA struktuur paremini tööle saada) ja samuti ka suuremad investeeringud piirkonnapolitseinike arvu suurendamisel. Samuti on oluline suund parem kiirreageerimisvõimekus. Meil on valmimas maailma üks moodsamaid piire, aga oluline roll on alati ikka inimesel ja nad peavad suutma kiirelt reageerida. Seda valdkonda on plaanis rahastada pea kaks korda rohkem (3,9 miljonit lisaraha). See pole vaid K-Komando, vaid ka patrullpolitseinikud, kes saavad parema väljaõppe.

Anvelt: murekohaks on meil ka veel liiklusõnnetused, et ehk viimasel aastal see arv suurenes ja ka surmaga lõppenud avariide arv oli kahjuks kasvus. Me teame ju kõik ise neid numbreid ja näeme, kui palju on politsei reide teinud, aga midagi rõõmustavat veel ei ole. Politsei saabki siin aga mängida vaid ühte rolli, peab muutuma ka üldine hoiak narko-ja alokoholijoobes rooli istumise suhtes.

Anvelt: väga oluline asi, milles ka ennast naabritega võrdleme, on ebaloomulike surmade arv. See on samuti vähenenud. Lähisuhtevägivallast rääkides, siis oleme jõudnud sinna, kus selle teo number on pigem reaalsemaks muutunud. Mis on kurb meie ühiskonnas endiselt, on narkosurmade arv. See on alati olnud kõrge, aga eelmine aasta tõi sinna kahjuks kasvu juurde. Peame politseitöö ja muude meetmetega sellele vastu võitlema.

Pressikonverents algas. Siseminister Andres Anvelt: politsei tööde ja tegemistega võib üldjoontes rahule jääda. Üldine süütegude arv on riigis vähenenud ja märgiksin ära, et siin ei ole vaid mingisugust statilisst vigurit, vaid inimesed teatavad rohkem kuritegudest ja ühiskond on muutumas nö paremaks. Samuti positiivne, et alaealised on rahulikumaks muutumas, nad ei ole enam nii süüteoaltid.

