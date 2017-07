OTSEPILT | Euroopa siseministrid saabuvad kultuurikatlasse

Täna ja homme kogunevad Euroopa justiits- ja siseministrid Eestis, arutatakse muu hulgas rändekriisi võimalike lahenduste üle.

Peamiselt otsitakse siseminister Andres Anvelti juhtimisel lahendust Itaaliat vaevavale majandusmigrantide voolule - meie põhiseisukoht on, et Euroopa rändekriis ei rauge enne, kui Euroopa ei hakka kasutama tagasisaatmispoliitikat tõhusalt, ütles siseminister Andres Anvelt Eesti Päevalehele. "See on minu jaoks võluvits, millega saadetakse kaks sõnumit. Esiteks ei ole Euroopas teretulnud need, kes soovivad süsteemi väärkasutada. Teiseks annab see löögi inimkaubitsejate pihta, sest nende usaldus kaob kiiresti, kui neile makstakse Euroopasse saamiseks väga suuri summasid, ent saadetakse lõpuks oma kodukülla ikka tagasi. Elu on näidanud, et siis enam väga Euroopasse ei kiputa."