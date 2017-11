OTSEPILT, BLOGI ja FOTOD | Keskerakonna pressikonverents: kuidas jagavad abilinnapead Tallinnas võimu? Kas prügimajandus jääb Izmailovale?

Südapäeval annavad Keskerakonna Tallinna abilinnapeakandidaadid Poska majas pressikonverentsi, kus selgitavad edasisi plaane ja võimujaotust.

Delfi andmetel on üldised võimujoone jaotatud, küll aga on üpris lahtine, mida hakkab ikkagi tegema roheliste esinaine Züleyxa Izmailova. Ametlikult on tema valdkonnaks märgitud keskkond ja kaasamine, Delfi andmetel võib see tähendada, et tema hakkab vastutama muu hulgas ka prügimajanduse eest.

Siin teiste kandidaatide valdkonnad (esialgsetel andmetel).

Aivar Riisalu: ettevõtlus ja innovatsioon

Vadim Belobrovtsev: haridus ja sport

Tõnis Mölder: sotsiaalvaldkond

Andrei Novikov: linnaplaneerimine

Eha Võrk: linnavara, elamumajandus

Kalle Klandorf: kommunaalala ja transport

Linnapeakandidaat on Taavi Aas. Eelmisel nädalal kinnitati volikogu esimeheks Mihhail Kõlvart, aseesimeesteks Toivo Tootsen ning Mart Luik.