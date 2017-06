OTSEPILT, BLOGI ja FOTOD | Kersti Kaljulaid ja Andrus Ansip astusid väitlustulle!

Arutelu juhib Matti Maasikas, Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures.

Kaljulaid ning Ansip püüavad vahetult enne Eesti EL-i nõukogu eesistumise algust leida vastuseid küsimustele:

- Millises seisus on Euroopa Liit, mida on seni saavutatud ja milline on liidu tulevik? Kas vajame rohkem või vähem Euroopat ja millistes valdkondades?

- Mida soovib Euroopa Komisjon ühtse digituru loomisel saavutada ja kuidas see eurooplasi mõjutab?

- Millised on Eesti eesmärgid eesistujana, mille järgi jäädakse Eesti eesistumist loodetavasti meenutama? Kas Eesti saab eesistumisega hakkama ja kuidas teame, et kõik läks hästi?

Ansip: kõiki asju ei saa tõesti lahendada rasksuga üle Euroopa.

Maasikas: oleme erinevad. Kas võiks äkki teha edasijõudnute rühmaga teha eraldi tööd? Ei pea ju 28-kesi alati koos asju ajama? Kas digivaldkonnas võiks teha süvendatud koostööd väiksema grupiga?

Ansip: probleemid on olemuslikud. Eesti eesistumise ajal saab minna sügavuti nüanssidesse. Rändustasude kaotamine, võttis kaua aega. Küpros, Malta jt peavad küsima suuremaid tulusid rändlustasudest, mida saavad vaid 3-4 kuud aastas, kui inimesed sinna reisivad. Pole kerge veenda tasudest loobuma. Meil on olukord teine.

Kaljulaid: küberhügieen on kas oluline. varasematel aegadel oli kaitsmine kergem, tõmbad viirusetõrje alla jne. Nüüd on see keerulisem.

Kaljulaid: kui suurtele riikidele on see valiku koht, siis meie jaoks on EL eksistentsiaalselt vajalik. Minu töö samas ei ole mõelda asjade tehnilisele poolele, samas ma näen, et digitaalne tippkohtumine septembris peaks andma suurema sõnuli. Seda, et kõik meie inimesed ja ettevõtjad on internetis. Kui me seal ei ole, siis me oleme inimestele vähem olulised ja kaugemal. Küberruum on nagu tänavaruum, riik peab seal olema nähtaval.

Ansip: digitaalsest ühtsest turust võidavad kõik. Kui laskuda üldiselt allapoole ja tegeleda konkreetsete ettevõtete või riikidega, on pilt teine. Isegi kui ettevõtjad mõistavad, et nende ärimudel on jätkusuutmatu, siis üleminek uuele võib ikkagi olla vaevaline.

Ansip: ma ei usu, et inimesed hakkaksid kasutama vanu tehnikaid. Samas on digitaalne ehitanud barjääre, mis on uuesti tekkinud. Digitaalse info liikumist üle piiri on raske kontrollida, see on probleem nt start up'idele. Nad eelistavad pigem minna ühtse turuga USA-sse.

Maasikas: Andrus Ansip, vastutad ala eest, kus toimub üleminek uuele ja tundmatule. Millal on digitaalne Euroopa saavutatud, millal on loodud ühtne digiturg?

Kaljulaid: oli palju arutelu selles osas, et miks juhtus Brexit. Selge, et peame tegema rohkem koos ja kiiremini. Kõik liikmesriigid peale ühe on saanud pärast liitumist jõukamaks, Eesti nt 2,4 korda jõukam kui EL-i astudes. Kuna aga rikkus ei jõua kõikideni, siis jääb mulje inimesele, et ta on kaotanud. Võti EL-i maine parandamiseks ei asu Brüsselis vaid igas liikmesriigis. Võtmesõnaks on vastutus.

Kaljulaid: pole lootustki, et kõik 500 miljonit inimest saaksid aru, mis EL on. Brüssel aga ei kirjuta kellelegi ette poliitikaid.

Kaljulaid: pärast Brexiti hääletust tekkis peeglisse vaatamise koht. Enne arvati, et kasutame ära kõik hüved ja hiljem üritame näidata, et Brüssel on sama see, kes takistab meid asju tegemast. Brüssel ei solvunudki selle peale. Siis said aga kõik aru, et see pole odav, kui arvatakse, et Brüssel on justkui hea, aga samas ka segab meid. Inimesed ei saa aga aru, kumb siis on õige. Just see Suurbritannias juhtus. Nad pole kaotajad ELis, kaubavahetus on suur teiste riikidega jne.

Maasikas: Kersti Kaljulaid, kuidas praegu olukorda EL-is hinnatakse?

Maasikas: EL peab iga päev taas teenima ära usaldusväärsust. Enam ei piisa suurtest sõnadest ja tähelipu lehvitamisest. Peab pakkuma turvalisust ja hüvesid.

Maasikas: atmosfäär EL-is on parem kui aasta tagasi, kui inglased hääletasid ennast EL-ist välja. Meeleolu Brüsselis ja muudes pealinnades oli masendav, kardeti uus lahkumisi. Nüüd ollakse palju optimistlikumad.

