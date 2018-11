OTSEPILT, -BLOGI JA FOTOD | Kas Eesti 200 saab partei? Kas Kristina Kallas saab erakonna esimeheks? Täna toimub Eesti 200 üldkogu

Kell 15 algaval üldkogul valitakse juhatuse esimees, kinnitatakse põhikiri ja programm ning hiljem võtab valitud esimees esmakordselt sõna partei nimel.

„Teatasime vaid kaks kuud tagasi soovist moodustada erakond ja osaleda riigikogu valimistel. Tänaseks on selge, et ühiskond ootab meid 2019. aasta valimistele. Eesti 200 ideed on leidnud väga laialdast toetust, vaid paari kuuga on meiega liitunud üle 500 inimese ning neid tuleb iga päev juurde,“ ütles liikumise üks asutajatest Meelis Niinepuu.

Eesti 200 esimeheks soovib senini saada Kristina Kallas, kuid üldkogul on teoorias veel võimalik esimehekandidaate esitada.

Üldkogu eel on oma kandidatuuri juhatuse liikme kohale üles seadnud Priit Alamäe, Kadri Haller-Kikkatalo, Aleksei Jasin, Pirko Konsa, Margarita Källo, Jaak Laineste, Lauri Luht, Nikita Lumijõe, Meelis Niinepuu, Liina Normet, Igor Taro, Margus Tsahkna, Kristiina Tõnnisson ja Taavi Vaikjärv.