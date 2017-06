OTSEPILT, BLOGI JA FOTOD | Haabersti hõberemmelgat asuti maha võtma! Kiirreageerijad tõid puu otsas istunud meeleavaldaja alla

Kohalpeal oleva reporteri sõnul tassiti natuke enne kella seitset kaks protestijat politseiautodesse, kuid enne seda kutsusid nad Eesti rahvast üles puu kaitsmisele.

Varahommikul ronisid puu otsa ka kaks meeleavaldajat. Üks sidus end paeltega puu külge kinni. Puu alla paigaldati kaks batuuti ja tuletõrjebrigaad pidas nõu, kuidas neid puu otsast alla saada. Sooviti, et meeleavaldajad vabatahtlikult puu otsast alla tuleks.

Natuke enne kella 11 tuli üks mees puu otsast alla ja politsei toimetas ta minema. Teine mees jäi puu otsa edasi ja keeldus alla tulemast enne kui saab kirjaliku nõusoleku, et puud maha ei võeta enne sõltumatu komisjoni ekspertiisi. Mees oli silmnähtavalt väsinud ja igaks juhuks oli kohal ka kiirabi. Teised puukaitsjad lubasid talle toimetada süüa-juua ning jope.

Kolmveerand tundi hiljem toodi mees siiski kiirreageerijate abil puu otsast alla ja toimetati sündmuskohalt minema. Südapäeva paiku võeti juba oksi maha ja peagi kogu puu.

Vaata videot esimese kahe puukaitsja politseibussi toimetamisest varahommikul:

Vaata videot viimase puu otsas olnud puukaitsja allatoomisest:

Tallinna linn on võtnud vastu otsuse rekonstrueerida Haabersti ristmik, et suurendada selle läbilaskevõimet ja vähendada liiklusummikuid, ning seda otsust on juba asutud ellu viima.

Puukaitsjad on alates mai lõpust olnud Paldiski maanteel laagris Haabersti ringi lähedal kasvava hõberemmelga juures, et avaldada meelt tee-ehitusele ette jääva puu mahavõtmise vastu. Nad on varasemalt kinnitanud, et vastupanuta nad alla ei anna.

Hõberemmelga eemaldamine

Saag on tööhoos - ilmselt kulub terve puu mahavõtmiseks paar tundi.

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik kinnitas, et arboristid tegutsevad väljastatud raieloa alusel ja hõberemmelgas on raieloa nimekirjas.

Politsei ei sekkunud esimese kutse alusel, tänane oli äärmuslik ja viimane meede: "Käisime siis selgitamas varem korduvalt, et rikutakse korda. Lõpuks pidime korrakaitseseaduse alusel sekkuma," ütles Veiko Randlaine. Aktivistide puu otsast alla saamiseks peeti kolm tundi läbirääkimisi ja väärteo korras peeti kinni seitse inimest. Konfiskeeritud asjade seast leiti ka üks keelatud külmrelv.

Põhja prefektuuri pressiesindaja sõnul kirjutas vabatahtlikult puu otsast alla tulnud aktivist seletuskirja ning tema osas süüteomenetlust ei alustata. Küll aga teeb politsei seda teise mehe osas, kes politsei korraldustele ei allunud ja kes tuli sunniviisiliselt puu otsast alla tulla.

Puu mahavõtmisega saab lõpus alustada - praegu võetakse maha oksi. Foto: Andres Putting

Tunde puu otsas istunud ja remmelga saagimise vastu meelt avaldanud mees toimetati lõpuks sündmuskohalt minema.

Viimaks ometi on kaks meest puu otsast alla toodud - meenutuseks, politseioperatsioon algas juba kell 6.30 hommikul. Kui esimese protestijaga läks kergemini, siis teine toodi alla korvtõstukiga.

Veel ei ole meest alla saadud. Puu all julgustavad teda teised puukaitsjad laulu ja plaksutamisega.

Puukaitsja ronib kõrgemale puu otsa ja teda lähevad kiirreageerijad tõstukiga alla tooma. Veel ei ole asi vägivaldseks läinud.

Üks puukaitsja istub endiselt puu otsas - ta hõikas rahvale: kas peaks alla tulema? Vastu hõigati, et kindlasti mitte. Nii ta seal edasi istubki. On näha, et ta on väsinud ja uimane. Ootevalmis on igaks juhuks ka kiirabiauto.

Üks mees tuli puu otsast alla ja politsei toimetas ta minema.

Saale Kareda nimetas puu juurest inimeste eemaldamist politsei poolt inimrööviks. Taustaks olgu märgitud, et politsei viis inimesed kaasa, kuna rikuti seadust - näiteks karistusseadustiku paragrahv, mis viitab omavolilisele sissetungile ja lahkumisnõude täitmata jätmisele.

Pealtnägija sõnul hakkab protestija puu otsas väsima ja sööb puulehti.

Üks puukaitsja väitis Delfi reporterile, et puud täna maha ei võeta ja alustatakse sõltumatu ekspertkomisjoniga uurimist. Puukaitsjad tulevad puu otsas alla, kui neile toimetatakse selle kohta kirjalik nõusolek. Politseist kinnitati Delfile, et mingit kokkulepet sõlmitud pole.

Puu otsas istuvad protestijad on pigem uued remmelgakaitsjad ja puu juures pole nad varem pikemalt meelt avaldamas käinud. Nende isikuid polnud teised nõus avaldama ja ütlesid reporterile, et see ilmselt lõpuks ikka välja tuleb.

Politsei läbirääkija on puu otsas olevate protestijatega pidanud edutuid läbirääkimisi juba tund aega. Puu all on valmis batuudid, kui keegi peaks kukkuma.

Delfi reporteri sõnul on puu juurde kohale tulnud ka Sputnik pahaste meeleavaldajatega intervjuusid tegema.

Miina Hint pakub välja rahumeelset üldstreigi pühade puude ja hiiete kaitseks: "Kui me neid ei kaitse, siis on eesti rahvas hukkunud."

Politseitööd Vakra kommenteerida ei oska, sest jõudis alles puu juurde: "Usun, et Eesti on õigusriik ja politsei täidab oma kohust."

Vakra puukaitsjatele: "Ärge minge üle piiri ja hoolitsege, et ei oleks inimohvreid."

Rainer Vakra: "Küsimus ei ole ainult selles puus, vaid kõigis Eesti puudes ja halvas linnaplaneerimises."

Roheliste juht kutsub inimesi appi puud kaitsma. https://www.facebook.com/zuzuizmailova/posts/10213342220819931#w=500

Paratamatult tekib inimestel tänaste sündmustega erinevaid võrdlusmomente. Delfi lugejale meenus, et sel kevadel olid tema taluhoovis kolm karupoega täpselt sama võimsa hõberemmelga otsas turnimas. "Tahes-tahtmata tekkis võrdlus tänaste Haabersti remmelga kaitsjatega. Vaid vaprust!"

Puu juures võeti elektriliin kinnitustest lahti.

Linna poolt Haabersti poole suleti liiklus. Puu juures tõsteti piirded ümber ja selle juurde sõitis tõstuk.

Politseinikud käskisid trummi tagumise lõpetada, sest see häirib kohalikke. Nüüd lauldakse vaikselt.

Trummi mänginud meeleavaldaja eemaldati politsei poolt.

Päästjatel ei ole endiselt õnnestunud protestijaid puu otsast alla saada.

Politsei toimetas ruuporiga kohale tulnud vanema mehe politseautosse.

Tuletõrjujad liigutasid kraana puukaitsjate juurde ja proovivad neid puu otsast alla saada.

Puukaitsjad hakkasid trummi taguma. Ruuporiga mees jätkab jutlust.

Ta lisas: "Poisid, olge puu otsas, olge puu otsas kuni surmani!"

Kohale tuli ruuporiga vanem mees, kes kutsub üles inimesi puud kaitsma: "Sellest saab alguse kogu Eesti puude kaitsmine!"

Hommikune ootamatu äratus: ka kohalikud elanikud on kortermajadest õue tulnud ning jälgivad toimuvat. Nagu näha - hetkel veel suurt midagi ei toimu, puukaitsjad ei jäta jonni. Politseioperatsiooni algusest möödub peagi juba kaks tundi.

Puukaitsjad alustasid lauluga.

Puu otsa on roninud kaks meeleavaldajat, üks on end ka puu külge paeltega kinni sidunud. Puu all toimetab tuletõrjebrigaad ja peab nõu, kuidas protestijaid puu otsast alla saada.

Foto on tehtud kella 6.20 paiku vahetult enne Tallinna loomaaeda. Siin politseijõud kogunesid, et siis edasi remmelga juurde sõita. Foto: Veiko Vares

Puu ümber paigaldatud taradele kinnitatakse sildid, mis keelavad kõrvalistel isikutel objektil viibimise.

Puukaitsja nimetab politseitegevust illegaalseks, sest nemad ei sega Haabersti ristmiku ehitamist isegi aasta aega puu juures meelt avaldades.

"Meediale ja inimestele jagatakse valet infot," arvab puukaitsja.

Üks puukaitsja näitab reporterile projekti, mis päästaks puu. Tema meelest puu juured ei kannata, kui tee puu ümber ehitada ja siis võiks puu veel aastaid elada.

Kell on 7.35 ja politsei on sündmuskohal olnud juba tund aega. Üks protestija on endiselt puu otsas ning keeldub alla tulemast.